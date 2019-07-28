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Безналичная оплата проезда: какие возможности предлагают украинцам

28 июля, 07:21

Единый электронный билет сейчас работает в восьми городах Украины

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Мир постепенно переходит на бесконтактные расчеты, ведь это гораздо удобнее налички. Такая тенденция коснулась и общественного транспорта, где внедряются новые способы оплаты проезда, ведь ждать кондуктора, покупать билеты, компостировать их, терять, и т.д. – сомнительное удовольствие.

В Украине такие нововведения работают уже не первый год. Еще летом 2015 г. в киевском метро появились первые желтые турникеты, которые начали принимать банковские карты. Спустя некоторое время бесконтактная оплата стала доступна в троллейбусах и трамваях Львова, Житомира, Днепра и других городов. И с каждым годом количество городов, которые модернизируют общественный транспорт, продолжает расти, как и количество способов оплаты.

К слову, вскоре из киевского метро вовсе пропадут жетоны, и уже сейчас начался демонтаж автоматов по их продаже. А с 1 ноября жетоны вовсе выведут из обихода, переработав как вторсырье. Вместо них можно будет пользоваться бесконтактными карточками, единым билетом (Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября), "Карточкой киевлянина" и бумажными QR-кодами, которые можно будет купить на всех станциях метро.


Сайт "Сегодня" решил вспомнить, какие способы для безналичной оплаты существуют и в каких городах Украины они работают.

Бесконтактные карты и приложения

Один из самых распространенных способов оплаты – это бесконтактные банковские карты и гаджеты с технологией NFC; это, как правило, смартфоны и умные часы. Это наиболее удобный и быстрый способ оплаты, достаточно просто поднести карту, которая поддерживает возможность бесконтактного расчета, к терминалу, и можно спокойно ехать по своим делам.

Эта технология доступна уже во многих городах – Киеве, Житомире, Сумах, Днепре, Херсоне, Черкассах, Мукачево, Львове, Тернополе, Чернигове. При этом список городов постоянно расширяется, как и виды транспорта, где работает безналичный расчет.

Так, Одесса только недавно подключилась к этой инициативе и внедрила терминалы для оплаты на фуникулере, во всех других видах транспорта там пока нельзя оплатить поездку картой. 25 июня запустили бесконтактные технологии оплаты проезда в муниципальном транспорте Краматорска, теперь все коммунальные троллейбусы и автобусы там оснащены валидаторами. Еще в январе 2019 года аналогичная услуга появилась в Чернигове, где валидаторы установили в 79 троллейбусах и 7 автобусах. В остальных городах возможность безналичного расчета доступна в троллейбусах, автобусах, трамваях и электричках.

К слову, валидаторы существуют разные - как навесные, которые устанавливаются на поручни в транспорте, так и "ручные", непосредственно у контролеров, где печатается чек об оплате.

Оплата проезда с помощью карточек, действительно пользуются популярностью, ведь если взять Киевский метрополитен, то с тех пор, как там установили желтые турникеты для безналичного расчета, было проведено 67 млн транзакций, а ежедневно происходит более 170 тыс. оплат.

По информации на конец 2018 г. проезд в муниципальном общественном транспорте в Киеве стоил 8 грн (метро, троллейбусы, трамваи, фуникулер), в Днепре – 4 грн, во Львове – 5 грн, в Сумах и Херсоне проезд в троллейбусе составляет 2,5 грн, в Черкассах, Черновцах, Тернополе – 3 грн.

QR-код

QR-код – тоже один из способов бесконтактной оплаты. Правда, пользоваться им не так удобно, как обычными валидаторами. Для того, чтобы оплатить проезд с помощью QR-кода, на телефоне должно быть скачано приложение от ПриватБанка – Privat24. Схема проста – открываете приложение, наводите на код, сканируете его, выбираете количество билетов и подтверждаете оплату, после чего нажимаете на кнопку "компостировать".

По данным ПриватБанка, оплата проезда таким способом доступна в 21 городе, например, во Львове, Виннице, Запорожье, Житомире, Кременчуге, Чернигове, Днепре, Белой Церкви, Ивано-Франковске, Сумах, Хмельницком, Александрии, Николаеве, Краматорске и т.д.

Несмотря на то, что для оплаты с помощью кода нужно особое приложение, это неплохая альтернатива для тех пассажиров, у которых нет бесконтактных карт и телефона с NFC или же "умных" часов.

СМС

Недавно в нескольких украинских городах запустили возможность оплатить проезд с помощью СМС. Работает это во Львове, Житомире, Виннице и Ивано-Франковске. В принципе, процедура достаточно проста – в салоне транспортного средства есть инструкция с реквизитами, которые нужно отправить на номер 877. После этого вам на телефон придет сообщение с уникальным кодом; если вы его случайно удалите, можно заказать дубликат, отправив сообщение с буквой "Д" на тот же номер. Все это бесплатно, со счета снимается только стоимость проезда.

За внедрение этой услуги отвечали крупнейшие украинские мобильные операторы. По данным операторов, в Ивано-Франковске, Львове и Виннице таким образом уже было приобретено более 50 тыс. билетов.

Э-билет

Напомним, что закон о едином электронном билете Верховная Рада приняла еще в 2017 г., таким образом поддержав его внедрение в украинскую транспортную систему. Сейчас электронный билет внедряет уже восемь городов – Белая Церковь, Винница, Днепр, Киев, Львов, Тернополь и Харьков, а первопроходцем стал Житомир.

Работает электронный билет очень просто – если в городе появляется эта система, выпускаются специальные карты, которые подходят для всего муниципального транспорта. Дальше их нужно просто пополнять с помощью терминалов, смс, платежных касс или интернет-банкинга. В свою очередь, в общественном транспорте появляются валидаторы или турникеты, на которых можно расплатиться этой картой.

Если говорить о Киеве, то здесь валидаторы установлены более, чем в 1250 единицах наземного транспорта, а в метро есть 90 турникетов, также э-билетом можно расплатиться на станциях скоростного трамвая и на фуникулере. К слову, с января по май этого года киевляне оплатили уже более 1 млн поездкой с помощью такой карты.

Также э-билет помогает сэкономить деньги. Например, если пополнить киевскую карту на 10-19 поездок, проезд обойдется в 7,7 грн, на 20-29 поездок – 7,4 грн, 30-39 – 7,1 грн, а если купить сразу 50 поездок, то они будут стоить всего по 6,5 грн. Это работает не только в столице, в Чернигове оплата наличными будет стоит 5 грн, а картой – 3,95 грн.

Как мы видим, безналичная оплата проезда становится все популярнее, ведь это не только удобно, но и помогает избежать очередей на кассах и даже сэкономить несколько гривен. Системы для безналичного расчета будут и дальше внедрятся в отечественную инфраструктуру, расширяя границы и возможности.

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Тег транспорт, проезд, электронный билет, безналичные расчеты

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АВТОР:

Анастасия Ищенко

Источник:

Сегодня

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