Безопасные "зонтики" для детских сердечек: врачи продолжают спасать детей в программе "Здоровое сердце"

Доктор Дитковский. Следит за ходом установки окклюдера / Фото: fdu.org.ua

Родители маленькой Даши Куляцкой даже не подозревали, что сердце их дочки работает не так как надо. Трехлетняя малышка росла и развивалась, как ее сверстники, а частые простуды родители списали на детский сад, где малыши часто подхватывают вредные бациллы. Но Даша сразу подхватила грипп, осложнения после которого привели к пневмонии. Во время лечения врач обнаружил у Даши сильные шумы в сердце, хотя ранее они не проявляли себя. Малышку отправили на УЗИ, которое диагностировало порок сердца. В других больницах диагноз подтвердили и порекомендовали операцию...

А 13-летний Ярослав Ищенко из Мариуполя активно занимался футболом последние семь лет и не обращал внимания на затрудненное дыхание после физических нагрузок — все-таки это футбол, а не шахматы. Регулярные медосмотры стойко показывали полное здоровье, и даже кардиограмма, сделанная в 10-летнем возрасте, не выявила заболевания. Порок сердца у парня обнаружили недавно во время УЗИ, чуть ли не случайно...

Оба эти случая говорят о том, что пороки сердца иногда не проявляют себя, однако их последствия могут быть весьма печальны, и родителям стоит знать, как выглядят симптомы порока сердца и что делать в этом случае, чтобы вернуть детям полноценное здоровье.

Распознать

По словам кардиохирурга Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Игоря Дитковского, существует около 200 разновидностей детских пороков сердца, и каждый из них протекает по-своему. Если порок действительно критический, он проявляется рано, буквально с первых дней или даже часов жизни. И первое, на что необходимо обратить внимание, это цвет кожного покрова. У деток с пороками, как правило, синюшный цвет кожи. Другие проявления порока — это одышка, частое сердцебиение. Также отказ от пищи, когда ребенок слабый и вялый. На все это надо сразу обратить внимание.

"Первое, что должен сделать врач, — послушать ребеночка фонендоскопом, есть ли в сердце шумы. Второе — замерить насыщение крови. Это простая и безболезненная процедура. Ребенку на пальчик вешается датчик, пульсоксиметр. И золотым стандартом является эхокардиография, то есть УЗИ сердца", — объяснил доктор Дитковский.

У детей старшего возраста симптомами порока сердца являются одышка и синюшный цвет в области носогубного треугольника, частые заболевания дыхательных путей, плохой набор веса и нарушение аппетита. Также о заболевании "просигналят" пальчики: при недостаточном насыщении крови кислородом развивается симптом "барабанных палочек" — пальцы синеют, на кончиках появляются утолщения. Ногти становятся очень большими и напоминающими часовые стекла.

Это уже крайности, свидетельствующие о серьезной патологии. Также порок сердца может иметь такие внешние проявления, как асимметрия грудной клетки — порок, который приводит к увеличению камер сердца, может выступать в виде пульсирующего горба в области сердца.

"А при такой разновидности порока, как коарктация аорты, давление на руках и в голове очень высокое, а в нижнюю половину тела кровь идет плохо. Как правило, такие дети жалуются на постоянно холодные ноги. У них ножки тоненькие, и пульсации там нет, а плечевой пояс у них очень мощный. У них фигура борца. На это тоже следует обратить внимание. Простым методом определения коарктации аорты является измерение давления на руках и ногах. Если есть существенная разница, необходимо идти на эхокардиографию. Это абсолютно безвредная, быстрая и распространенная процедура, ее стоит пройти даже ребенку без подозрения на порок — для спокойствия родителей", — рекомендует врач.

Специалисты советуют каждой семье проверить сердце своего малыша хотя бы один раз.

Без разреза. Операция длится всего несколько минут / Фото: fdu.org.ua

Знать и помогать

За последние десятилетия детская кардиология и кардиохирургия сделали огромный шаг вперед. Вместо полостной операции по исправлению порока сердца врачи предлагают установку окклюдера — крохотного "зонтика", навсегда закрывающего порок и не мешающего активной жизни человека. Единственной преградой для родителей становится стоимость импланта, но и здесь есть выход. Так, по проекту "Ринат Ахметов — детям. Здоровое сердце" уже проведено 106 таких операций. Помощь в установке окклюдера могут получить дети до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей. Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда — 0-800-509-001.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама