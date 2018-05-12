Боевики "ДНР" внесли Рубана в списки на обмен пленными – СБУ

Боевики так называемой "ДНР" внесли Владимира Рубана, которому грозит пожизненное заключение, в списки для обмена заложниками. Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга в Черкассах, передает "112 Украина".

"Мы сами были удивлены, когда получили эту информацию. Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона, включила в список тех, в обмене кого они заинтересованы. Это говорит о том, для кого он действительно является ценным", – подчеркнул руководитель СБУ.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения с большой партией оружия. Позже его обвинили в подготовке терактов в центре Киева и планировании госпереворота. 9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога, а 4 мая его арест был продлен еще на два месяца, до 2 июля.

Одним из фигурантов "дела Рубана" является народный депутат Надежда Савченко, которая также была арестована после того, как согласие на это дали депутаты парламента.

Стоит напомнить также, что Генеральная прокуратура выложила видео, на котором зафиксировано, как народный депутат Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали теракты в Киеве, их личные переговоры и попытка задействовать в этом офицеров ВСУ. Эти доказательства были опубликованы генпрокурором на заседании парламента.