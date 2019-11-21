Боевики на Донбассе ударили из ПТРК и БМП: украинские военные понесли потери

Жарко было в районе Шумов, у Водяного и Невельского

В течение этих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Два обстрела позиций украинских защитников оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" :

- неподалеку от Шумов – из противотанкового ракетного комплекса;

Реклама

- у Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также устроил два обстрела по укреплениям Объединенных сил:

- у Водяного – из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 21 ноября, боевые травмы в результате обстрелов получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил, сообщает штаб.

Как передавали новости "Сегодня", 20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов. В результате боевых действий ранены семеро военнослужащих ВСУ.

Напомним, 19 ноября на фронте потерь у ВСУ не было, а вот боевикам был нанесен урон – один боевик был ликвидирован и трое получили ранения.

Также мы сообщали о смерти командира 128-й бригады Евгения Коростелева. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама