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Боевиков "ЛНР" пугают снайперами из Прибалтики

Сегодня, 05:00

Противник решил запустить старый-новый фейк о «белых колготках» на Донбассе

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.
Боевиков "ЛНР" пугают снайперами из Прибалтики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg Украина Противник решил запустить старый-новый фейк о «белых колготках» на Донбассе

Боевики т.наз. "ЛНР" пытаются обвинить украинских военных из состава частей операции Объединенных сил в нарушении Минских договоренностей и разгоняют фейки о снайперах из стран-членов НАТО.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование "2-го армейского корпуса ЛНР" высказало резкое недовольство недостаточным качеством документирования со стороны "соответствующих структурных подразделений" случаев "нарушения Украиной положений Минских соглашений".

Указано на необходимость "новых подходов в поисках доказательств", а также раскритиковано выданное с неделю назад подготовленное "пресс-службой НМ ЛНР" сообщение о том, что в район контролируемого Украиной поселка Счастье "прибыла группа женщин-снайперов из Прибалтики".

По мнению командования "2 АК ЛНР", подобные сообщения полностью себя дискредитировали (ранее представители "НМ ЛНР" многократно сообщали о появлении на фронте в рядах ВСУ снайперов "из Польши", "из стран НАТО", "из Прибалтики", "американского спецназа" и пр.), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в районе поселка Золотое Луганской области боевики ЛНР обстреляли наблюдателей ОБСЕ , чем препятствовали работе мониторинговой миссии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики пытаются уничтожить ТЭС в Счастье , что может лишить электричества Луганскую область.

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Тег счастье, снайперы, фейк, Тымчук

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