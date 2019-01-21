Больше ответственности за лечение: в Украине введут лицензии для врачей

Сейчас врача сложно привлечь к ответственности, но когда введут лицензию, медики будут рисковать лицензией

Фото: AFP / GUILLAUME SOUVANT. Фото: AFP

Больше ответственности за лечение: в Украине введут лицензии для врачей Виталий Андроник //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0cf/6f9/5c40cf6f980b8.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0cf/6f9/5c40cf6f980b8.jpg 2019-01-21T07:51:00+02:00 Украина Сейчас врача сложно привлечь к ответственности, но когда введут лицензию, медики будут рисковать лицензией

Врачи в Украине скоро должны будут подтвердить право лечить. В Министерстве здравоохранения готовят закон, который введет для докторов обязательное лицензирование

"У нас есть цель за текущий год разработать и подать на принятие в парламент законопроект о лицензировании. Чтобы врач нес профессиональную ответственность за свои действия. Сегодня система совсем другая, она несовершенна – хозяйственную ответственность несет главный врач, потому что он имеет лицензию на хозяйственную деятельность, дальше Уголовный кодекс. За все, что происходит между хозяйственным правом и Уголовным кодексом, никто и никакой ответственности не несет. Поэтому в цивилизованных странах индивидуальная ответственность врача – профессиональная, за ошибку и системные нарушения можно потерять лицензию", – рассказал замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк в интервью сайту "Сегодня".

Пока что в ведомстве есть только проект концепции. Как будет работать лицензирование врачей, разбирался сайт "Сегодня".

Чем плоха аттестация

Сегодня врачи подтверждают свою профпригодность, проходя аттестацию. Если у доктора она есть – значит, он компетентен и не может навредить здоровью пациента. Однако на практике все по-другому.

Доктор медицинских наук Валентин Франчук в 2017-м опубликовал исследование о врачебных ошибках. Из 112 случаев медицинской помощи в Тернопольской области в 92 (82,1%) профессор обнаружил ошибки. При этом в странах Европы врачебные ошибки по статистике бывают в 8-12% случаях госпитализации.

Хотя в том же 2017 году 91% врачей получили аттестацию, у остальных вышел срок ее действия – например, часть из них были в декретном отпуске. Высокий уровень врачебных ошибок при высоком уровне квалификации связан с коррумпированностью системы аттестации, уверен адвокат и управляющий партнер ЮК "Grishakov Law Company" Александр Гришаков. Когда врач проходит аттестацию, он получает повышение квалификации, а вместе с ней и прибавку к зарплате. В то же время, квалификационная категория не означает, что врач будет нести ответственность. В Украине просто нет механизма привлечения к ответственности специалиста за некомпетентное оказание врачебной помощи.

А вот лицензию сегодня могут получить только больницы, а не врачи, которые в ней работают. Аттестацию же врач проходит лично, ее прохождение дает возможность занимать должность, подниматься по карьерной лестнице и получать большую зарплату.

"Каждый практикующий врач должен понимать, что его действия контролируются и проверяются, и в случае некачественного оказания помощи его лицензия будет аннулирована, а значит он не сможет практиковать, и, соответственно, получать за это деньги. Сегодня же привлечение к ответственности является долговременным процессом и часто неэффективным", – отмечает Александр Гришаков.

Каждому врачу – лицензия

Вместо аттестации врачи скоро будут получать лицензию, которая дает право работать в медицине. Лицензия будет двух видов: ограниченная и полная. Чтобы получить полную лицензию на три года, надо будет сдать специальный квалификационный экзамен "Крок 3". Его врач будет сдавать во время выпуска из интернатуры и после резидентуры.

На интернатуре и резидентуре врач продолжает учиться после получения диплома. Во время резидентуры молодой медик получает доступ к пациенту и принимает самостоятельные решения. На этом уровне врач будет получать ограниченную лицензию, которая разрешает лечить пациентов только по месту прохождения резидентуры. Однако за ним должен наблюдать врач с полной лицензией.

Фото: С. Николаев

Каждые три года лицензию надо будет продлевать. Для этого понадобится набрать достаточное количество баллов за "непрерывное профессиональное развитие". Эти баллы будут начисляться медикам за участие в образовательных, семинарах, тренингах и конференциях. Кроме того, будут учитываться и жалобы от пациентов.

Продлевать полные лицензии и останавливать их будет Лицензионный совет из 30 врачей. Минздрав будет утверждать состав совета на 5 лет. В будущем Лицензионный совет должен стать саморегулируемой организацией врачей – это должно произойти после 2024 года. А ближайшие пять лет будут переходным периодом. В этом 2019 году Минздрав должен разработать закон. А с 2020 по 2024 медикам надо будет сдать экзамен для получения лицензии.

Для того, чтобы лицензирование врачей заработало, ведомство должно четко сформулировать критерии для получения лицензии механизм ответственности и порядок аннулирования, отмечает Гришаков.

"Каждый врач должен четко знать, какими правами и обязанностями его наделяют, и понимать, какие последствия могут наступать. Лицензирование врачебной деятельности должно создать для специалиста мотивацию о предоставлении качественной медицинской помощи каждому пациенту. Кроме этого, главной целью такого лицензирования должно быть именно обеспечение прав пациента на своевременное получение такой помощи и обеспечение получения специалистами достойной заработной платы за предоставление такой помощи", – говорит адвокат.

Часть врачей потеряем

Концепция лицензирования прописана верно, считает Руслан Червак, гендиректор Европейской сети медицинских учреждений Medicover в Украине. Но другой вопрос, как она будет реализована. Из-за коррупции она может не сработать в пользу украинцев.



Фото: С. Николаев

Есть риск, что часть врачей не пройдут "Крок 3", это создаст дефицит медиков в стране. Однако Минздрав дает врачам пять лет переходного периода, за который можно подготовиться. По мнению Гришакова, более жесткий порядок отбора врачей не только снизит количество желающих пойти в профессию, но и повлечет за собой увеличение желающих получить такую лицензию не путем повышения своей квалификации, а более простым методом дачи взятки.

"Минздрав сейчас очень хорошо все описал, проанализировав опыт Европы и Америки. Но что дальше? На какую законодательную почву эти наработки лягут? Если процесс лицензирования не коснется медицинских директоров и заведующих, то есть не затронет управленческий эшелон, тогда эта хорошая идея умрет. Потому государственникам она 100 лет была не нужна. А в частной медицине и так все хорошо с качеством оказания медицинской помощи", – отмечает Червак.

Но и врач должен быть защищен от недобросовестных пациентов, которые, зная о потери лицензий, могут начать шантажировать его.

"Чтобы этого не допустить, государство должно создать четкий порядок расследования жалоб пациентов, а также возможность для врача защищать свои права и интересы", – добавляет Александр Гришаков.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о главных этапах медицинской реформы в 2019 году, а также о том, что планируется поменять в сфере сельской медицины.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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