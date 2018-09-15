Борьба с "липовым" справками: Минздрав запустил электронную базу медосмотров

Данные о профессиональном медицинском осмотре украинцев отныне будут храниться в электронной системе. Нововведение коснется всех, кто проходит обязательный профосмотр. Это водители, учителя, работники общепита и торговли и другие.

Система запустилась в начале сентября и до конца года охватит все медучреждения. Как это будет работать и что поменяется, узнавал сайт "Сегодня"

Борьба с липовыми справками

Сейчас в Киеве купить медицинскую справку можно по цене билета в кино. Бизнес на продажах справок и медкнижек работает открыто. Объявления об оформлении любых справок спокойно висят в вагонах метро и на столбах. Некоторые даже обещают доставку на дом. Еще больше таких объявлений в интернете.

"Все справки оформляются легально, все по требованиям МОЗ. У нас есть лицензия на законную работу", – поясняют мне по телефону, указанному в объявлении. "Просто у нас нет очередей, как в государственных больницах", – добавляет девушка. Уточняя, узнаю, что еще я еще и не буду заходить к врачам. Без проверки здоровья за деньги можно "пройти" медкомиссию, которую требуют от владельцев оружия. Среди популярных: больничные, справка в бассейн, на марафон, справка в школу, медицинская книжка.

Благодаря таким справкам люди без осмотра врачей идут работать поварами в рестораны или школы, учителями, кондукторами и так далее.

Электронная база медосмотров сделает невозможной подделку справок и санитарных книжек, уверены в Минздраве. В Украине обязательный профессиональный медосмотр должны проходить водители, владельцы оружия, воспитатели, учителя, студенты, работники общепита и торговли.

Фото: Г. Салай

Данные о медосмотре будут вноситься в одну электронную базу. Настоящая ли справка или медкнижка, можно проверить на "Портале медицинских осмотров". Пока работает только мобильное приложение. Чтобы проверить справку, нужно ввести ее номер.

Однако первые пользователи приложения не смогли оценить его работу.

"Хочу проверить свою медицинскую справку о пригодности вождения транспортного средства. Непонятно, что надо вводить. По серии и номеру поиск не срабатывает. Где инструкция к данной программе", – написала пользователь Галина в отзывах к приложению.

Медики пока тоже не разобрались в системе. Главврач Центра первичной медико-санитарной помощи Житомира Иван Дидык не сомневается в необходимости такой базы. Но как туда вносить информацию и как она работает, еще не знает.

В Минздраве отмечают, что база пока доступна не во всех медучреждениях. Но к концу года к ней подключаться практически все и постепенно будут заменять бумажные бланки медосмотров на электронные.

Электронными больничные, направления и рецепты

До конца этого года в Украине также должны запустить электронный реестр больничных. Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ к больничному – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника.

Также в планах Минздрава электронные направления и электронный рецепт на лекарства.

Все электронные базы будут привязаны к системе электронного здравоохранения EHealth. В ней уже зарегистрирована большая часть врачей и медучреждений. По мере подписания деклараций туда же вносятся и данные о пациентах. В будущем это позволит создавать электронные медкарты. Сама система работает через медицинские информационные системы, такие как: "Поліклініка без черг", MEDICS, Helsi и "ЕМСІМЕД".

Любой этап медреформы связан с наличием электронного механизма, пояснил в интервью "Сегодня" руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.