В Украине заработал реестр медосмотров: поддельных справок и медкнижек больше не будет

С этого месяца в Украине заработал единый реестр медицинских осмотров, который обязана проходить определенная категория лиц, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Профессиональный медосмотр является обязательным условием работы водителей, людей, которые обладают оружием, и декретированных лиц – воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли.

Профессиональный медосмотр украинцы будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а данные автоматически отображаются в электронной системе. Справку-дубликат о пройденном медосмотр каждый украинец сможет получить бесплатно. В МОЗ отмечают, что такое нововведение сделает невозможным использование поддельных справок и санитарных книжек.

"До конца года планируется подключение к системе около трех тысяч учреждений здравоохранения во всех областях Украины и постепенная замена бумажных бланков медицинских осмотров на электронные. После завершения тестового периода единая государственная база данных медицинских осмотров будет обязательным к использованию всеми потребителями соответствующей информации", – говорится в сообщении Министерства.

Еще одно новшество Минздрав хочет внедрить в сферу медицины. Как рассказывала на днях и.о. главы ведомства Ульяна Супрун, в украинских больницах появятся новые должности – генеральный директор больницы и директор по медицине. Чиновник объяснила, какие функции в больницах разделят между двумя директорами.

Кроме того, больницы обязаны публиковать информацию о наличии бесплатных лекарств. Супрун отмечала, что больницы скрывают от пациентов препараты, которые покупаются за государственный счет и перепродают их в аптеке, которая зачастую находится в самой же больнице.