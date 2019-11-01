Суд по золоту скифов: Нидерланды отклонили запрос Украины

/ Фото: Wikipedia

Нидерландский суд отклонил ходатайство Министерства юстиции Украины об отводе судьи по делу о скифском золоте.

Как говорится в опубликованном 1 ноября решении, Апелляционный суд Гааги "не увидел никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости" со стороны судьи.

Читайте также: Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов

Реклама

Ранее украинский Минюст потребовал отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, в котором Россия пытается оспорить решение о возвращении сокровищ скифов Украине.

Как оказалось, апелляцию будет рассматривать судья, который фактически отстаивал интересы Российской Федерации в деле о противостоянии российской компании "Промнефтьстрой" организации ОАО "НК" ЮКОС".

Он осуществлял представительство интересов "Промнефтьстроя", тесно сотрудничая с адвокатами, которые сегодня представляют интересы крымских музеев по делу "золота скифов".

В сентябре 2014 года часть скифского золота вернулась в Украину. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, которые всегда хранились в Киеве.

Скифское золото – коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после оккупацией Крыма Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как Украина, так и Россия. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама