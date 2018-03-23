Борис Колесников: Ситуация с Надеждой Савченко – это расплата власти за бахвальство и излишний пиар

Это "Собачье сердце" Булгакова, только в форме трагедии, а не комедии", говорит оппозиционный премьер

Ситуация с лишением депутатской неприкосновенности и задержанием внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко – это расплата власти за бахвальство и излишний пиар.

Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала "112 Украина" в четверг, 22 марта.

"Я не являюсь фанатом Надежды Савченко, но с ней получилась очень неприятная ситуация. Вся страна за нее боролась, когда её обменяли и она прилетела в Киев – очередь стояла из политиков, чтобы с ней сфотографироваться. Вручили звание Героя Украины, а теперь хотят назначить психиатрическую экспертизу. Это "Собачье сердце" Булгакова, только в форме трагедии, а не комедии", – заявил оппозиционный премьер.

Комментируя вопрос ареста Надежды Савченко, он отметил, что этого бы не пришлось делать в Верховной Раде, если бы власть сняла депутатскую неприкосновенность со всех, как обещала когда-то.

"Во-первых, вся правящая коалиция, когда пришла в парламент, декларировала, что отменит депутатскую неприкосновенность. Не отменила, а если бы сделала это, то такой ситуации бы просто не было.

А во-вторых, они хотят привлечь ее к ответственности – пожалуйста, проголосовали и привлекайте, но зачем задерживать и арестовывать? Насколько я помню, Надежда Савченко только несколько дней назад прилетела из-за рубежа, и уже тогда было известно, что ей предъявят обвинения. То есть если бы она хотела уйти от следствия, то она бы просто не вернулась в страну, и скорее всего никто бы ее никогда не выдал, ведь Украине уже не выдают, уже доверие закончилось к украинской власти. Поэтому глупо и нелепо женщину подвергать аресту. Возможно, подозрения на ее счет не беспочвенны, но дайте человеку возможность защититься на свободе, пусть бы предложили хотя бы депутатам или просто гражданам взять её на поруки. А то получается 26 лет реформ, а методы используются времен советской милиции – держать в тюрьме, выбивать показания, чтобы признались во всем", – подчеркнул Борис Колесников.

"Не хочется злорадствовать, но вся эта ситуация, начиная с Саакашвили и заканчивая Надеждой Савченко, – это расплата власти за бахвальство и излишний пиар", – резюмировал премьер-министр Оппозиционного правительства.