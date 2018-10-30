Бразильского наемника Лусварги будет защищать государственный адвокат

Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, отказался от услуг адвоката Валентина Рыбина.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отметила руководитель пресс-службы прокуратуры Надежда Максимец, сегодня, 30 октября, в очередной раз было сорвано заседание Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, где слушается дело Лусварги, который воевал на стороне боевиков т.н. "ДНР".

На сегодняшнее заседание, во время которого планировали рассмотреть обвинительный акт, уже в третий раз не явился адвокат Рыбин, в очередной раз не предоставив никакого подтверждения причин неявки.

В связи с этим прокурор по делу обратился в суд с требованием инициировать перед уполномоченными законом органами вопрос о привлечении Рыбина к ответственности за систематические неявки без уважительных причин.

Кроме того, Максимец сообщила, что во время заседания обвиняемый Лусварги подал ходатайство об отказе от услуг Рыбина и попросил предоставить ему государственного защитника.

Суд удовлетворил это ходатайство, а следовательно, на следующем заседании, которое должно начаться в 13.00 8 ноября, интересы Лусварги будет представлять уже государственный адвокат.

Адвокат Рыбин известен тем, что в основном представляет интересы лиц, подозреваемых в сотрудничестве с РФ против Украины. В частности, он представлял интересы руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, а также российского диверсанта Александра Александрова.

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Напомним, 25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Однако позже Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

4 мая 2018 года представители националистической организации C14 задержали Лусварги на территории посольства Бразилии в Киеве. Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги. Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.