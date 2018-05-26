Британский певец Джон Ньюмен выступит в Киеве

Сегодня, 16:58

Также на концерте споют украинские исполнители 


Лидер европейских хит-парадов британский певец Джон Ньюмен выступит на грандиозном шоу "Лига звезд" в Киеве. Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина".

На сцене также споют звезды украинского шоу-бизнеса: Монатик, Оля Полякова, Меловин, Сергей Бабкин и многие другие. Уже за несколько часов до начала шоу самые преданные фанаты уже заняли места ближе к сцене. Ради этого шоу в Киев съехались люди со всей Украины.

"В Киеве, в столице Украины состоится самое главное событие в футбольном мире, финал Лиги чемпионов. Канал "Украина" является официальным транслятором этого действа. Мы очень хотели подарить всем жителям нашей страны особенно зрителям канала "Украина" еще один праздник", – говорит Виктория Корогод, руководитель организатора концерта ТРК "Украина".

Также сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. На нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

А тем временем украинские пограничники встретили и оформили почти 18 тысяч болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА. 
Киев, концерт, певец

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"Сегодня"

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