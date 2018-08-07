Будни украинских заробитчан в Израиле: работа по 12-15 часов почти без перерывов

В Израиле украинские заробитчане вынуждены работать по 12-15 часов в сутки практически без перерывов. При этом получают за свой труд меньше обещанного.

Андрей и Яна в Израиле больше полугода. Приехали сюда в надежде накопить на свое жилье в Киеве. Через знакомого нашли посредника, тот обещал помочь с работой и документами.

Где жить и работать они узнали уже на месте, когда отказываться было уже поздно.

Эти дни Яна вспоминает с ужасом. Как выдержала эту нагрузку, не знает.

"Мы делали сэндвичи, и за 2-3 часа надо было сделать сэндвичей только одного вида тысячу штук. Чем больше мы делали, тем больше нам давали план", – рассказывает Яна.

Не выдержав, Яна попросилась в другой цех. Сейчас оба работают с семи утра до семи вечера. Часто остаются и на дольше. Яна украшает торты, Андрей делает кейки.

Весь день на ногах. За смену всего два перерыва: 15 минут на завтрак и 30 – на обед. И лишь один выходной.

Андрей и Яна в стране легально подали прошение о предоставлении им статуса беженца. И пока их дело на рассмотрении, платят им меньше законом установленного минимума. Но требовать справедливости боятся. Иначе потеряют и эту пусть и тяжелую работу. Как и тысячи других заробитчан с Украины.

"Украинцев можно встретить и на строительстве, можно встретить в сельском хозяйстве, в гостиничном бизнесе. Многие люди, которые сидят с престарелыми людьми или работают уборщиками, то есть фактически этот спектр низкооплачиваемых работ, которые являются достаточно важными в Израиле, на которые есть большой спрос. Этим пользуются многие нерадивые бизнесмены, которые пытаются обмануть наших граждан, забирают у них паспорта, не выплачивают деньги, они живут в серьезных антисанитарных условиях, по 10-15 человек в комнате может быть, иногда", – рассказывает Геннадий Надоленко, Посол Украины в государстве Израиль.

Теперь пара платит за свое проживание в пересчете на гривну 17,8 тысяч в месяц. Как долго смогут работать в таком ритме, и получится ли накопить на жилье в Киеве, не знают. Ведь в любую минуту им могут отказать в статусе и депортировать. Живут сегодняшним днем, записывают блог о трудностях работы в Израиле, и очень скучают по родным.

Ранее мы уже сообщали о том, как украинцам попасть на работу в Израиль и кого туда берут.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как украинцев обманули с трудоустройством в Чехии.