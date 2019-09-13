Будущее медреформы: Ковтонюк назвал самую важную зону

Даже на Западе считаются с украинской службой здоровья, которой всего полтора года

Павел Ковтонюк. Фото: facebook.com/pavlo.kovtonyuk

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Национальная служба здоровья Украины (НЗСУ) одна из важнейших деталей в медицинской реформе. Бывший заместитель руководителя Минздрава Ульяны Супрун Павел Ковтонюк в интервью сайту "Сегодня" объяснил, что эту службу необходимо сохранить, иначе будут серьезные проблемы.

По его словам, в случае исчезновения этой службы здоровья, медреформа может потерпеть крах.

"Важнейший институт, который нуждается в защите, – НЗСУ. Реформа строится на ней – не на министре. НЗСУ имеет пока только полтора года возраста. Она уже современная классная организация, которая на международных мероприятиях вызывает удивление и на равных общается с аналогичными службами других государств. Но ей необходимо укрепиться, ее надо беречь. Угрозы в сторону НЗСУ должны быть красным маркером для активной части общества, потому что с ее исчезновением медреформа может пойти насмарку. Потом – система закупок, и это очень чувствительная тема", – сказал Ковтонюк.

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Он напомнил, что до 2014-2015 годов медзакупки были проблемной, коррупционной темой, и есть люди в Украине, которые не против ее "откатить" на уровень тех времен.

"Мы быстро это забыли, но те времена можно легко вернуть. Желающих вернуть старую систему хватает, людей токсичных, стремящихся попасть во власть. Они спят и видят, как вернуть старые модели, когда можно было пролоббировать какого-то производителя под соусом поддержки отечественных компаний. С этим нужно бороться. Мы закупаем не канцтовары, а лекарства, без которых люди, не получив их вовремя, умрут. Это не шутки. Сейчас система работает, ее надо усиливать, покрывать больше программ. И всячески оберегать", – добавил экс-чиновник.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью: Бывший зам Супрун Ковтонюк о будущем медреформы: "Удвоить, утроить темпы".

Как сообщали новости "Сегодня", экс-зам Супрун рассказывал и о других сложностях медреформы. Например, указал на проблему финансирования больниц и предоставляемых ими услуг. Ковтонюк привел в пример один любопытный случай.

В то же время недавно новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая озвучила приоритеты своей работы. Она считает, что очень важным вопросам является экстренная помощь. Подробней смотрите на видео:

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