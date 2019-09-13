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Отправляли к хирургу, когда можно не резать: экс-зам Супрун о сложностях медреформы

13 сентября, 12:54

Ковтонюк привел пример пилотного проекта в Полтавской области, который «вскрыл» проблему в медреформе

Павел Ковтонюк. Фото: пресс-служба МОЗ

Павел Ковтонюк. Фото: пресс-служба МОЗ

В ходе медицинской реформы в Украине возникли проблемы с финансированием больниц и предоставляемыми ими услуг. Появилась проблема с тем, что медучреждения выдают одни услуги за другие. Например, в хирургию отправляют человека, которому не нужна операция. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель руководителя Минздрава Ульяны Супрун Павел Ковтонюк.

Бывший замминистра объяснил, почему в рамках медреформы возникают проблемы с финансированием больниц, возмещением им средств за медицинские процедуры.

"Есть ряд мифов о том, что нужно. Первое – посчитать все население, второе – разработать все медицинские протоколы, собрать из больниц все себестоимости (сколько стоит бинтик, вата). Это не практический разговор. Тарифы рассчитываются иначе. В каждой больнице можно предположить, какое население в нее приходит, потому что медучреждения не начинают работать с нуля на необитаемом острове, они работали много лет, и мы знаем, сколько пациентов там было. Некоторых вещей мы не знаем. Мы не знаем, какие на самом деле услуги были предоставлены, потому что больницы выдают одни услуги за другие. Мы не совсем знаем, действительно ли структура себестоимости в конкретной больнице является адекватной тому, что она имеет, что закладывалось. Но за полгода благодаря электронной системе мы это сразу узнаем. Думаю, там будет много сюрпризов, потому что есть много вещей, когда желаемое выдавалось за действительное", – сказал Ковтонюк.

Он привел в пример пилотный проект в Полтавской области, где в хирургических отделениях было меньше половины случаев, нуждавшихся в хирургии.

"Были такие больницы, где только 12% случаев хирургического вмешательства были оправданы. Для чего это делалось – чтобы занимать кровать. Сейчас финансируется кровать, чтобы она была занята, туда клали человека и отчитывались, что это было хирургией. С НСЗУ (Нацслужба здоровья Украины – ред.) так нельзя будет – правда вылезет наружу", – резюмировал бывший заместитель Супрун.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью: Бывший зам Супрун Ковтонюк о будущем медреформы: "Удвоить, утроить темпы".

Отметим, что реформирование медицины в Украине начала предыдущая власть и передало в наследство новым чиновникам, только недавно пришедшим во власть. Новости "Сегодня" разбирались, какой будет медреформа при новой власти.

В то же время недавно новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая озвучила приоритеты своей работы. Она считает, что очень важным вопросам является экстренная помощь. Подробней смотрите на видео:

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Источник: Сегодня

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