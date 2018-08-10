Бунт "торнадовцев" в СИЗО: появились новые подробности

Служебное расследование установило причастность двух сотрудников Лукьяновского следственного изолятора к событиям, произошедшим в изоляторе 9 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

"Служебное расследование идет, уже можно говорить о двух сотрудниках, которые помогали экс-"торнадовцам", способствовали тому, чтобы всех их привели в одну камеру, чтобы передать запрещенные предметы", – сказал он.

По словам пресс-секретаря, Минюст ведет свое служебное расследование, правоохранители (полиция) ведут свое расследование в рамках уголовного производства.

Он уточнил, что по окончании служебной проверки материалы будут переданы правоохранителям.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты "Торнадо" обвиняли в "создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия".

Это – не единственные обвинения. Тем временем во время сегодняшней трансляции из камеры осужденные заявили, что дело против них сфабриковано и готовится апелляция. Также они заявили, что собрали доказательства своей невиновности.

След батальона "Торнадо" появился и в недавнем громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.