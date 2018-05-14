Был в своем авто, но не за рулем: стали известны подробности смерти скандально судьи Бобровника

Причина смерти судьи уже известна и признаки насильственной смерти на его теле не обнаружены

Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник умер в пгт Бердичев Житомирской области в собственном автомобиле от сердечного приступа. Как сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, информация о происшествии поступила правоохранителям 13 мая.

По ее словам, мужчину обнаружили в собственном автомобиле на одной из улиц Бердичева.

"Он не был за рулем, но находился в собственной машине", – отметила Ващенко и добавила, что судья умер своей смертью.

"Уже есть заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому смерть судьи наступила в результате сердечного приступа. Поскольку причина смерти судьи уже известна и признаки насильственной смерти на его теле не обнаружены, уголовное производство правоохранители не открывали", – сообщила представитель полиции.

Бобровнику было 37 лет.

Как известно, в январе 2018 года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Соломенского районного суда города Киева Александра Бобровника, которого в апреле прошлого года обвиняли в употреблении алкоголя на работе и решении вопросов осуществления судопроизводства не предусмотренным законом способом. Бобровник также известен тем, что рассматривал дело председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Также, по информации Украинского Хельсинского союза, судья Бобровник своим решением лишил мужчину квартиры. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Бобровник известен тем, что рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. 7 марта 2017 года утвердил решение о его аресте, установив залог в 100 млн гривен.

А 22 апреля 2017 года Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки. Еще одного фигуранта "дела Мартыненко" – Сергея Перелому – Бобровник отпустил под личное поручительство нескольких нардепов.