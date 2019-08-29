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"Царская ванная" из грязи: туристы массово едут на Куяльницкий лиман

29 августа, 08:11

По словам медиков, микроэлементы грязей лечат остеохондроз, артрит, полиартрит, и болезни кожи

Туристы со всего мира приезжают в Украину, чтобы лечить суставы и внутренние органы с помощью чудодейственных грязей Куяльницкого лимана, который стал курортом государственного значения. Еще несколько десятилетий назад это место славилось солью. Здесь она кристаллизируется, именно поэтому вода лимана очень соленая.

Туристка Светлана Вачинская приезжает к Куяльницкому лиману пятый год подряд. Говорит, что эффекта от грязелечения ее суставам хватает на год.

"Полностью идет омолаживание организма", – говорит Вачинская.

Грязи Куяльницкого лимана богаты 15 микроэлементами, здесь есть даже антибиотики и гормоны. Лечение абсолютно бесплатное для всех.

Как рассказывают опытные путешественники, за большим комфортом стоит ехать в санаторий "Куяльник". Среди процедур есть особая – под названием "царская ванна".

"Готовится эта ванна из грязи, ропы, потом размешивается концентрат серной кислоты и появляются пузырьки газа сероводорода, которые поднимаются", – говорит заведующая неврологическим отделением санатория Елена Василенко.

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Здесь лечат заболевания суставов, остеохондроз, артрит, полиартрит, и болезни кожи. Есть и чудодейственный бассейн.

"Тело становится очень мягким, очень гладким", – говорят в санатории.

Для действенного эффекта ехать в санаторий стоит минимум на две недели.

Куяльницкой водой можно подлечить и желудочно-кишечный тракт. Но пить ее следует только по предписанию врача. И не более 200 мл за прием. И лучше сразу из бювета, ведь свои свойства она сохраняет лишь сутки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, какой будет судьба Куяльника и как может измениться "украинское Мертвое море".

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Источник: Сегодня

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