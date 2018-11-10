Цены на продукты: каких изменений ожидать

В ближайшее время подешеветь могут цитрусовые, молоко, хлеб и яйца – подорожать, а вот цена на мясо останется прежней

В октябре заметнее всего подорожали овощи, молоко, хлеб и яйца. По данным Госкомстата, цены подскочили почти на 4%.

Это подтверждают и на рынках. Сахар – 16 гривен за килограмм. Цитрусовые – апельсины и мандарины – могут подешеветь, поскольку их навезут к нам к зимним праздникам. Яблоки стоят 6 гривен за килограмм. Это одни из немногих продуктов, которые этой осенью подешевели.

Среди позитивного также и тот факт, что цена на мясо не будет.

В этом году цены на продукты вырастут в целом на 10%. Такой прогноз инфляции озвучил Нацбанк. И это действительно хорошая новость, успокаивают эксперты.

"Это хорошо, потому что это будет самая низкая инфляция за последние пять лет. Например, инфляция 2015 году у нас вообще составляла 43%. В прошлом году мы закончили год более 13%", – пояснил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как сообщалось, если в 2017 году цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в этом году таких резких скачков по продуктам питания не было.

Напомним, что недавно мы также рассказывали о том, в каких областях Украины продукты выросли в цене больше всего.

Также мы писали о том, как изменились цены на продукты летом.