Часть Украины зальют грозовые дожди: какую погоду украинцам ждать сегодня

Сегодня, 09:56

Грозы и дожди окутают половину территории страны и синоптики уточнили, где будет поливать, а где солнечно

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Украину продолжает наступать грозовой фронт – если вчера дожди были только на западе, то сегодня они подойдут и с востока, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня будет на пару градусов теплее, чем вчера. Дневная температура составит 24-26 градусов, а ночью 10-12. Ожидаются дожди с грозами.

Также грозовые дожди пройдут и на востоке страны. Но там будет еще теплее – 26-28 градусов тепла, ночью 12-14.

В центральных и северных областях синоптики прогнозируют солнечную погоду с температурой 24-26 градусов, ночью – 11-13.

Также без осадков ожидается на юге страны, за исключением Херсонской области, где дождь с грозой. Максимальная температура воздуха составит 28 градусов днем, а ночью будет 13-15.

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Как сообщалось в прогнозе погоды на неделю, в Украине ожидаются осадки и не будет сильно жарко. Также есть и народный прогноз, который вам расскажет, чего ожидать в эти дни.

Также мы писали о советах экспертов, как избавиться метеозависимости. Болезненная реакция на смену погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека.
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"Сегодня"

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