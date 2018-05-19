Прогноз погоды в Украине на неделю: осадки и отсутствие жары

Сегодня, 07:14

21 мая, в понедельник может показаться, что начал сбываться прогноз о жаркой и сухой погоде

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Вторая половина мая в Украине, согласно недавним заявлениям синоптиков, должна быть жаркой и сухой. Сайт "Сегодня" проверяет, насколько точен этот прогноз и какая погода ожидается в самые ближайшие дни.

19 мая, в субботу на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр. Сухо только в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. В западной части Украины будет довольно прохладно – днем от 16 до 20 градусов выше нуля. В центре и на севере ожидается от 20 до 23 градусов, в восточных областях и на юге 23-26 градусов тепла.

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20 мая, в воскресенье грозы и дожди уже по всей Украине.  При этом на большей части страны температура воздуха опустится по сравнению с субботой на 2-3 градуса, и только в западных областях столбик термометра продолжит колебаться в диапазоне 18-20 градусов выше нуля.

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21 мая, в понедельник может показаться, что начал сбываться прогноз о жаркой и сухой погоде – осадки ожидаются только в восточных областях, а также в Херсонской области и в Крыму. Температура воздуха по Украине останется примерно такой же, как и в воскресенье, средние значения по стране – от 18 до 22 градусов тепла.

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22 мая, во вторник в Украину снова возвращаются дожди с грозами, фронт осадков надвигается с запада, накрывая также центральную и северную части страны. При этом осадки не принесут с собой похолодания, средняя температура воздуха днем останется на уровне 19-22 градуса выше нуля.

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23 мая, в среду в центральной части Украины уже сухо, дожди ожидаются только в западных и северных областях. Температура воздуха там останется такой же, как и в предыдущие дни, а вот в центральных, восточных областях и на юге страны воздух прогреется до 23-25 градусов тепла.

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Народный прогноз погоды

19 мая – в этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. Обильное выпадение росы указывало на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь, пишет сайт "Синоптик".

20 мая – день памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

21 мая – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Если в этот день будет дождь – грибов будет много. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.

22 мая почитается память святителя Николая. Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). В этот день могут быть грозы, дожди: "Дождь в мае хлеба поднимает".

23 мая – день апостола Симона Зилота. Работать в этот день на земле нельзя было, поскольку земля должна отдыхать. 23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.
погода, тепло, жара, осадки, прогноз погоды

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Источник:

"Сегодня"

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