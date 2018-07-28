Частная медицина улучшит качество лечения в государственных больницах – эксперт

Частные медучреждения могут получать деньги из госбюджета. Для этого врачу, который оформится как ФОП, или частноум медучреждению нужно заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). И за каждого пациента, пациента доктор или клиника получит от государства деньги.

Семь частных клиник и пять врачей уже согласились подписывать декларации с пациентами. Платить им будет НСЗУ. За каждого пациента они получат от 370 до 1480 грн в год. Такие же условия для коммунальных и государственных медучреждений. То есть, частная медицина будет конкурировать с некоммерческой. Это подтянет качество медуслуг в стране, уверен Ежи Миллер, эксперт Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), отвечающий за направление медицинской реформы. Об этом Ежи Миллер рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"В Польше без частного сектора не было бы развития медицины. Потому что они – конкуренты. Они тоже подписывают договор с Национальным фондом. И пациент видит, как хирург работает в частной клинике, и как в коммунальной. И идет туда, где ему больше нравится. Пациент и определяет качество работы. Конкуренция имеет положительное влияние на публичное предприятие. Например, в Польше были плохие условия для рожениц. И без частных больниц коммунальные медучреждения не подтянули бы свой уровень. Так же будет и в Украине", – рассказал Миллер.

Частным врачам выгодно привлекать к себе пациентов, которые к ним раньше не ходили, уверен Денис Баранец, активист общественной организации "Платформа Громадський контроль".

"Частные врачи, когда подписывают декларации получают постоянный поток пациентов и постоянное доход за оплатами от государства. Все услуги за гарантированным государством пакетом будут оплачиваемые. Поскольку кроме оплачиваемых государством услуг пациенты могут в дополнение пользоваться и платными услугами, частным врачам и клиникам выгодно получать постоянный поток пациентов", – поясняет эксперт.

Но Денис Баранец видит риск в конкуренции между частными и некоммерческими медучреждениями. У государственных и коммунальных медцентров будет два выбора: или поднять качество услуг до уровня частных клиник, или им придется закрыться, если пациенты перейдут к частным врачам и таким образом перенаправят поток государственного финансирования НСЗУ в обратное от коммунальных медучреждений направление.

Напомним, Ежи Миллер также подчеркивал, что закрывать больницы из-за медреформы не будут, а будут сокращаться койко-места, поскольку деньги выделяются на пациентов, а не на содержание койко-мест.

Напомним, медреформа в Украине заработает поэтапно. Сначала в Украине перестроят первичную медпомощь – оплату работы терапевтов, педиатров и семейных врачей. В 2019-2020 реформируют специализированную медпомощь. При этом в медицине появится понятие государственной программы медобслуживания.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Я думал, будет хуже": интервью с советником украинских властей Ежи Миллером о медреформе".