Чего больше всего не хватает украинцам на карантине: результаты исследования

После того как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен и после 22 мая, мы решили выяснить, чего украинцам не хватает на карантине. По данным компании "Градус", более 40% опрошенных признались, что больше всего им не хватает встреч с близкими, прогулок по городу и денег. 25% скучают по шопингу, посещению салонов красоты и кафе. Около 20% страдают без путешествий. Нашлись и те, кому на карантине не хватает проявлений любви: объятий, поцелуев и секса. А вот 5% украинцев ни на что не жалуются – их все устраивает.

Ранее новости "Сегодня" публиковали результаты опроса, к кому обращаются украинцыпри подозрении на коронавирус.

Кроме того, мы писали, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

Реклама В тренде Скажем спасибо врачам: в Украине стартовала акция #Дякуємомедикам

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама