Чем живут города с самыми говорящими названиями в Украине: обители чертей и мозолей

Названия многих украинских городов и сел корнями уходят в древность. В свое время они отражали быт, военные события, происходившие на этой территории, верования и т. д. Топонимы были органичными для той эпохи, но с течением времени их происхождение подзабылось. И зачастую названия, упоминание которых ранее вызывало гордость, со временем потеряли привязку к ситуации и стали звучать непривычно современному уху. Тогда, наравне с историческими версиями, начали появляться псевдоисторические — приукрашенные романтикой или "приближенные" к великим личностям. Иногда такая народная этимология действительно порождает красивую легенду. Но иной раз получается так, как у Свирида Петровича Голохвостого: "Натурально моя хвамилия Голохвастов. А то необразованное мужичье перекручивает".

"Сегодня" поинтересовалась названиями некоторых украинских сел и городов, и узнала различные версии происхождения этих наименований.

Чортков: город храмов и молитв

Чортков, второй по величине город Тернопольщины, был фактически областным центром в 1944—1946 годах, пока шло восстановление Тернополя, разрушенного во время войны на 90%. Версий происхождения названия — множество: от капища Чернобога, которое стояло на месте города в древности, от урочища Черная долина, от слова "черта" — "граница" (воевали тогда много,

и кордон мог проходить где угодно), а болотистая местность могла "наградить" названием "черет" ("очерет") — "камыш".

Но большинство местных жителей склоняются все же к тому, что поскольку город был основан как частный, в 1522 году польский король Сигизмунд І Старый издал грамоту Ежи Чартковскому о владении, — то и название он получил по фамилии. Хотя есть утверждение, что как раз Ежи взял себе фамилию по названию местности.

По словам мэра Чорткова Владимира Шматько, лет 10 назад была идея переименовать город в Богородичное, но местное население не связывало название с негативом, и выступило против смены.

Надо отметить, что большинство жителей города — верующие, а в Чорткове огромное количество храмов различных конфессий. Только тех, которым более 100 лет, в городе восемь, а еще есть несколько уникальных, построенных уже во времена независимости. На всех местных храмах установлены мощные громкоговорители, и когда по воскресеньям в церквях правят службу, город наполняется словами молитв и псалмов.

Костел Св. Станислава. Фото: О. Половина

Кобеляки: мир враждующих родов

Кобеляки — город в Полтавской области, расположенный на берегу реки Ворскла. Поселение возникло в конце XVI или начале XVII века (в 1620 году Кобеляки были уже обозначены на карте), хотя некоторые краеведы считают, что город гораздо старше. По словам директора местного музея литературы и искусств имени Алексея Кулика Татьяны Чешко, существует около восьми различных версий происхождения названия. Ей импонирует та, которую предложил краевед и писатель Алексей Кулик: "Кобеляки было сотенным городком Киевской Руси, название которого на старославянском языке состоит из двух слов: "коб" ("чтобы") и "ляк" ("испуг", "пугать") — то есть местность, где живут мужественные защитники, пугающие врагов, которые приходят со степи".

Есть и другие легенды. Например, что в древности на территории нынешнего города выпасали коней, ведь за Ворсклой начиналась степная зона, которую называли "край поля половецкого". Также говорят, что здесь было разбито войско половецкого хана Кобяка, известного по "Слову о полку Игореве".

Но местным романтикам больше всего нравится версия о двух враждующих родах: "Кобах" и "Ляках" — такая себе легенда о местных Ромео и Джульетте: один вариант истории закончился для влюбленных трагически, второй — воссоединил пару. Но и в том и в другом случае родственники влюбленных перестали враждовать и счастливо зажили на общей территории, которую и назвали "Кобеляки".

Город влюбленных. Местные жители ценят романтику

Халепье: была ли Екатерина

Xалепье — село в Киевской области, недалеко от Триполья. Упоминается в летописях в рассказе о событиях ХІІ века: "Лета 1136 и паки крамола быть вь нихъ (меж князьями). Шедшие бо Ольговичи а половцы, взята Треполь и Халепъ пуста". "Самая распространенная версия названия на сегодняшний день — что через Днепр сюда в лес убегали холопы из панских усадеб", — говорит старший научный сотрудник музея Викентия Хвойки Ирина Шульга. По другой — сюда были поселены рабы князей трипольских.

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Местные же жители любят рассказывать, что когда-то здесь была проездом Екатерина II, что-то у нее произошло с каретой, и она "втрапила в халепу". "Конечно, такая история вряд ли могла произойти, нет никаких подтверждений, — рассказывает Ирина. — У нас очень мало документов, потому что основой для исследований обычно являются церковные записи. У нас церковь много раз горела, и письменные подтверждения не сохранились. Поэтому версия о холопах пока самая правдоподобная".

Вид на село. Сюда когда-то бежали холопы из панских усадеб

Мозолиевка: руки и ноги натруженные

Мозолиевка (Глобинского района) известна с древних времен как одно из славянских поселений на территории нижней Посульско-Псельской степи. В начале XX века была центром Мозолиевской волости. Здесь проживало 750 человек, было 110 дворов, церковь, школа, постоялый дом, лавка, проводили 2 ярмарки в год, было 7 ветряных мельниц. За две версты — селитровый, кирпичный заводы и винокурня. После сооружения Кременчугского водохранилища в конце 1950-х гг. все село было перенесено в северо-восточном направлении, а от старого поселения осталась всего одна улица. Водохранилище местные жители называют "морем": его воды поглотили старые хаты, погреба, сады. Неподалеку расположен Сулинский ландшафтный заказник общегосударственного значения.

Кременчугское море. Под его водами покоится старое село. Фото: О. Половина

Если не считать существующей версии, что название пошло от имени пана или казака Мозоля (исторических записей по этому поводу нет), две другие указывают именно на мозоли — те самые, которые словарь описывает как "уплотнения, которые образуются в ходе трения или давления на кожу". Вот только места для этих "уплотнений" легенды определили разные. По словам заведующей РМК отдела образования Глобинской РГА, название связано с географическим положением Мозолиевки на пути Кременчуг — Киев: расстояние однодневного перехода пешком заканчивалось возле поселения, и здесь давали отдых мозолям на ногах.

А вот местная жительница Людмила Стрила считает, что такое название связано с натруженными руками — жители этой местности всегда были трудолюбивы, да и сейчас на территории размещено фермерское хозяйство. В советское время здесь выращивали семена различных растений. "Я не уверен, что известная на весь мир тыква "Мозолиевская" — работа селекционеров именно нашей местности. Но почему бы и нет", — считает фермер Борис Хомуляк.

Хозяйство. Постоянная забота. Фото: О. Половина

Онуфриевка: казак или дама

В Онуфриевке тоже не обошлось без романтики. И хотя есть документально подтвержденное название села, красивый миф живет параллельно. В реальности, по словам начальника отдела градостроительства и архитектуры Онуфриевской райгосадминистрации Николая Явтушенко, название имеет казацкие корни. С конца XVII века территория на юг от реки Тясмин и до реки Омельник Переволочанский принадлежала Полтавскому и Миргородскому казачьим полкам. На тогдашней территории Онуфриевского района было 26 населенных пунктов, среди которых и хутор казацкого старшины Василия Онуфриенко. Позже здесь возникло село Онуфриевка. Хутор был основан приблизительно в 1731 году, о чем свидетельствует описание заднепровских землевладений Потоцкой сотни, которое проводил потоцкий сотник Юрий Сахатов в 1741 году, а первыми жителями были переселенцы из-под Чигирина, запорожские казаки.

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Но есть и другая версия. По ней после 1774 года эти земли были отданы генерал-лейтенанту Ивану Камбурлею. Затем, в 1821 году, после брака дочери Камбурлея Екатерины с графом Михаилом Толстым, усадьба перешла во владения Толстых. Это было 16 тыс. десятин земли — несколько сел. Граф начал создавать в Онуфриевке усадебный комплекс (во время революции усадьба была разрушена, но парк с уникальными растениями существует и сегодня и является памятником садово-паркового искусства). Так вот: граф был тайно влюблен во фрейлину при дворе Александра I. Звали ее Анна. Так и назвали местность — Анна-фрейлинка. Потом крестьяне превратили красивое название в Анахреевку, а затем — и в Онуфриевку.









Каретная. Усадьбу строили выдающиеся архитекторы: Г. Шеврембрант, Ф. Нестурх, Ф. Кельнер, Г. Гельмер. Фото: А. Яремчук Толстые построили школу, земскую управу, ветлечебницу. Фото: А. Яремчук Конюшня. Осталась стена. Фото: А. Яремчук Печь. Такая теперь кузница. Фото: А. Яремчук Графский парк. Пруд — здесь и лилии цветут, и природа очаровывает. Фото: А. Яремчук

Горишни Плавни: органичны

В 2016 году город Комсомольск Полтавской области в ходе декоммунизации был перименован в Горишни Плавни.

"Название Горишни Плавни происходит от названия села, которое находилось неподалеку от современного города. Оно было объединяющим центром хуторов, разбросанных по местности, — рассказывает бывшая жительница Комсомольска, историк Оксана Тимченко. — Это древний украинский топоним, характеризующий местность. Мне очень нравится это название, оно органичное. Прежнее название Комсомольск не имело под собой никакой исторической подоплеки. Город был основан в 1961 году рядом с карьером по добыче железной руды. На "комсомольскую ударную стройку" свезли заключенных-"химиков", а в руководство пригласили многих специалистов из Кривого Рога, оба города не отличались безопасностью проживания. У нас дома висел календарь, подпись на котором поражала своей несуразностью: "Комсомольский Свято-Николаевский собор".

Декоммунизация. Комсомольск превращается в Горишни Плавни. Фото: Б. Россинский