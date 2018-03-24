Чиновник из секретариата Кабмина попался на взятке

Госслужащий получил 1 тысячу долларов, за это ему грозит до пяти лет лишения свободы

Госслужащий секретариата Кабинета министров Украины был задержан 23 марта при получении неправомерной выгоды в размере 1 тысячи долларов. Об этом сообщила в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Госслужащий Р. был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины. В этот же день он был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, при получении неправомерной выгоды", – отмечено в сообщении.

В пресс-службе военной прокуратуры отметили, что неправомерную выгоду задержанный госслужащий получил за "влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Минобороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО".

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на его имущество.

В пресс-службе также подчеркнули, что любые незаконные действия в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров

За совершение преступления, в котором подозревается госслужащий, УК Украины предусмотрен штраф от 750 до 1,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Одессе при получении 40 тысяч долларов были задержаны депутат Одесского облсовета и заместитель руководителя одной из местных прокуратур.

В январе при получении взятки был задержан чиновник "Киевводоканала".

Напомним, ранее в Киеве на взятке задержали инспектора Голосеевского управления полиции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, в получении 1100 долларов США неправомерной выгоды уличили инспектора сектора ювенальной превенции Голосеевского УП ГУНП в Киеве.

Также мы сообщали, что таможенник, который организовал схему поборов с граждан за получение международных почтовых отправлений, предстанет перед судом.



