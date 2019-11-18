В Украину из России "прорвались" 12 рогатых нарушителей

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В Луганской области 12 коров из России нарушили государственную границу Украины и перебежали на территорию нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. По данным пограничников, ЧП произошло на выходных.

"Мигрировали в Украину в поисках лучшего корма", – с чувством юмора сообщили пограничники и рассказали подробности.

"Пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Полтавское Луганской области, выявил на границе 12 коров. Во время осмотра рогатых нарушителей на их ушах были выявлены идентификационные номера, которые ставятся компетентными органами России. Каких-либо хозяев вблизи стада не наблюдалось", – сообщила пресс-служба пограничников.

Как рассказала нам спикер Восточного регионального управления Оксана Иванец, в итоге коровы были переданы российской стороне.

Тем временем, информацию о нарушении границы коровами украинцы начали бурно обсуждать в соцсетях. В своих комментариях интернет-пользователи предложили, что все-таки надо было "придержать стадо и доить их самим, а не отдавать обратно". Еще часть комментаторов предложили не отдавать хотя бы до тех пор, пока коровы не дадут приплода.

Напомним, курьезное нарушение границы произошло и нынешним летом. В Одесской области пограничники задержали двоих голландцев, которые нарушили границу, плывя по Дунаю на каяках. Иностранцы причалили к украинскому берегу в городе Рени, чтобы попить кофе, а о том, что нарушили границу, они якобы не знали.

Ранее также сообщалось, что на границе выявили контрабанду из 150 попугаев:

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