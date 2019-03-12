Что делать, если из-под крана течет грязная вода: чиновники дали ответ

На качество воды в кране также влияет тот факт, что она долгое время простаивает в трубах

Фото: Сегодня

Что делать, если из-под крана течет грязная вода: чиновники дали ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7cd/2bd/5c87cd2bda483.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7cd/2bd/5c87cd2bda483.jpg 2019-03-12T17:29:00+02:00 Украина На качество воды в кране также влияет тот факт, что она долгое время простаивает в трубах

Если из-под крана течет некачественная или загрязненная вода, то определить причину экспертизой лишь одного образца нельзя. Об этом в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина" каждое воскресенье в 20:00 с Еленой Кот, заявил директор департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона Виктор Токаренко.

По его словам, определить причину можно только путем отбора образцов воды "на входе и выходе".

"Набрать в бутылочку воды дома из-под крана и куда-то с ней бежать – мало. Процедура определения качества услуг всегда состоит из двух частей. Первое – отобрать воду на входе в жилой дом, второе – отобрать воду из крана, сравнить результаты и определять процедуру: промывать стояки или проверять, что в сети", – пояснил он.

Как отметила руководитель информационного управления ЗАО АК "Киевводоканал" Виктория Яковлева, на качество воды в кране также влияет тот факт, что она долгое время простаивает в трубах.

"Вода не остается такой же чистой, какой она выходит из водоканала. Мы имеем в сутках 24 часа, из которых мы пользуемся водой где-то 3 часа утром и 5 часов вечером. Все остальное время вода стоит в трубах, и вы знаете какого они качества. Вода поглощает все в себя", – пояснила Виктория Яковлева.

Она также добавила, что в случае возникновения вопроса о качестве воды из-под крана стоит звонить в диспетчерскую службу водоканала.

"В каждом водоканале есть диспетчер, который принимает заявки от населения. Я не думаю, что какой-то водоканал откажет потребителю в выезде на место", – отметила Виктория Яковлева.

"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"!

Напомним, ранее в "Главной теме" рассказывали, можно ли доказать, что вода из-под крана не соответствует стандартам и как уменьшить тариф на услугу.

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