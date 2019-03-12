Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Что делать, если из-под крана течет грязная вода: чиновники дали ответ

Сегодня, 17:29

На качество воды в кране также влияет тот факт, что она долгое время простаивает в трубах

Фото: Сегодня
Что делать, если из-под крана течет грязная вода: чиновники дали ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7cd/2bd/5c87cd2bda483.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7cd/2bd/5c87cd2bda483.jpg Украина На качество воды в кране также влияет тот факт, что она долгое время простаивает в трубах

Если из-под крана течет некачественная или загрязненная вода, то определить причину экспертизой лишь одного образца нельзя. Об этом в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина" каждое воскресенье в 20:00 с Еленой Кот, заявил директор департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона Виктор Токаренко.

По его словам, определить причину можно только путем отбора образцов воды "на входе и выходе".

"Набрать в бутылочку воды дома из-под крана и куда-то с ней бежать – мало. Процедура определения качества услуг всегда состоит из двух частей. Первое – отобрать воду на входе в жилой дом, второе – отобрать воду из крана, сравнить результаты и определять процедуру: промывать стояки или проверять, что в сети", – пояснил он.

Как отметила руководитель информационного управления ЗАО АК "Киевводоканал" Виктория Яковлева, на качество воды в кране также влияет тот факт, что она долгое время простаивает в трубах.

"Вода не остается такой же чистой, какой она выходит из водоканала. Мы имеем в сутках 24 часа, из которых мы пользуемся водой где-то 3 часа утром и 5 часов вечером. Все остальное время вода стоит в трубах, и вы знаете какого они качества. Вода поглощает все в себя", – пояснила Виктория Яковлева.

Она также добавила, что в случае возникновения вопроса о качестве воды из-под крана стоит звонить в диспетчерскую службу водоканала.

"В каждом водоканале есть диспетчер, который принимает заявки от населения. Я не думаю, что какой-то водоканал откажет потребителю в выезде на место", – отметила Виктория Яковлева.

 "Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"!

Напомним, ранее в "Главной теме" рассказывали, можно ли доказать, что вода из-под крана не соответствует стандартам и как уменьшить тариф на услугу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег вода, водоканал, Яковлева, Украина, качество воды, Главная тема

Вы сейчас просматриваете новость " Что делать, если из-под крана течет грязная вода: чиновники дали ответ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Подводные камни установки счетчика

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)