"Главная тема". Тест на стоимость и качество: как проверить воду, которую мы пьем?

Можно ли доказать, что вода из-под крана не соответствует стандартам и как уменьшить тариф на услугу

"Главная тема". Тест на стоимость и качество: как проверить воду, которую мы пьем? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/13c/777/5c813c777b5ed.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/13c/777/5c813c777b5ed.jpeg 2019-03-07T17:46:53+02:00 Украина Можно ли доказать, что вода из-под крана не соответствует стандартам и как уменьшить тариф на услугу

10 марта в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот, который выходит на телеканале "Украина" каждое воскресенье в 20:00, зрители узнают, какую воду можно пить, не опасаясь за свое здоровье, а какая – каждый день медленно убивает организм.

"Главная тема" также выяснила, очищают ли водопроводную воду и можно ли доказать, что вода из-под крана не соответствует стандартам, и уменьшить тариф на услугу.

Елена Кот и эксперты программы расскажут, действительно ли вода в бутылках, которая продается в магазинах, чище водопроводной. Журналисты проекта провели также собственный эксперимент, сделав экспертизу 8 образцов воды, которую украинцы употребляют чаще всего. Результаты теста узнаете в эфире.

Смотрите "Главную тему" в воскресенье, 10 марта, в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою".

Как сообщалось, в пятницу, 8 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор", в прямом эфире которого кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко и Александр Вилкул ответят на вопросы ведущих канала: Елены Кот, Олега Панюты и Анны Пановой.

Также напомним, сообщалось, что украинцам продают фальсификат под видом творога и как отличить подделку .

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