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Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Сегодня, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/915/1e6/5c79151e6024c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/915/1e6/5c79151e6024c.jpg Украина В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Ежегодно тысячи украинцев лишаются важных документов и кошельков. Только за прошлый год полицией было зарегистрировано 55 тыс. заявлений от граждан об утере или краже внутреннего паспорта. Об этом нам сообщил начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Нацполиции Александр Клинг. Так, по статистике, больше всего таких фактов в Киеве — более 17 тысяч, Харьковской области — около 5,5 тысячи и в Одесской области  — около 4 тысяч. А вот меньше всего заявлений в полицию относительно паспортов поступает от жителей Черниговской области. Там за целый год таковых насчитали лишь 280. 

Но не паспортами едиными. Мы промониторили самые популярные онлайн-паблики облцентров, на которых украинцы размещают объявления о потерях, и насчитали, что лишь за январь и февраль 2019-го жители крупных городов потеряли как минимум 400—450 комплектов ключей. Еще чаще украинцы публикуют просьбы вернуть потерянные документы, предлагая вознаграждение в 500—600 грн. Как рассказали нам администраторы таких групп, по их личным наблюдениям, чаще всего украинцы теряют паспорта, справки о присвоении ИНН и водительские права. Такие факты исчисляются тысячами.

"А меньше всего украинцы теряют пенсионные удостоверения. Пенсионеры относятся более ответственно к хранению своих документов", — говорит модератор одного из "Бюро находок" Антон Обручев. — Интересно, но когда пишут о пропаже кошельков, то редко вспоминают о суммах денег в них — больше народ печется об именных дисконтных картах, водительских правах и техпаспорте на автомобиль. Владельцы не рассчитывают на то, что им вернут деньги, а хотя бы документы".

Но многие документы не теряются, а воруются карманниками. Только с начала года в Украине вынесено почти 300 приговоров ворам, позарившимся именно на чужие кошельки. 

В свою очередь, патрульные полицейские нам рассказали, что за последние три года водители стали чаще терять автономера.

"Если на города обрушиваются ливни, то после ухода воды из ям на трассах мы обязательно находим там номера. Было такое, что в пределах городов находили по 20 штук после каждого ливня. Их срывает из-за ненадежного крепления к бамперу".

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Копы: "Просите фото вещи" 

В полиции призывают украинцев, которые потеряли документы или ценные вещи, быть бдительными вдвойне.

"Сейчас все чаще появляются мошенники, которые специально отслеживают объявления об утерях. Делают это для того, чтобы позвонить владельцу потерянной вещи и сказать, мол, я нашел твой паспорт или твою собаку, но отдам его после того, как сделаешь предоплату на банковскую карту. В итоге пострадавший становится жертвой обстоятельств дважды. Самый надежный метод проверить правдивость информации — попросить прислать несколько фото вещи или животного", — рассказали нам полицейские.

Администраторы интернет-сообществ тоже время от времени придают огласке телефоны тех, кто занимается таким промыслом. 

Нередко люди теряют и вовсе необычные вещи. В прошлом году сотрудники аэропорта "Борисполь" рассказывали нам, что один из пассажиров забыл игрушку из секс-шопа, второй — кошелек с суммой 4,5 тысяч долларов. А вот на одесском интернет-форуме "Бюро находок" местная жительница ищет потерянную дочерью коллекцию кукол:

"Малышка рыдает несколько дней, верните за хорошее вознаграждение".  

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Тег украинцы, бюро находок, паспорт, кошелек, паспорта

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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