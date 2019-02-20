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Интернет-аферисты "разводят" украинцев на деньги: эксперты назвали ТОП схем

Сегодня, 08:12

Мошенники стараются установить доверительный контакт с жертвой

Интернет-аферисты "разводят" украинцев на деньги: эксперты назвали ТОП схем Украина Мошенники стараются установить доверительный контакт с жертвой

Интернет-мошенники в Украине не устают придумывать новые способы обмана. Правда, большинство схем построены на одном и том же принципе – доверительном общении с жертвами. Журналисты "Сегодня" определили самые популярные приемы аферистов. 

Если вы продаете что-то в интернете – будьте бдительными, предупреждают эксперты. Ведь жертвами часто становятся те, кто продает ценные вещи через интернет.

"Мошенники под видом покупателей звонят, интересуются товаром. Подтверждают готовность оплатить. Уточняют, на какую карточку перечислить. Через какое‑то время мошенник перезванивает и говорит: не могу перечислить – нужна аутентификация от службы безопасности банка", – приводит пример эксперт по безопасности Дмитрий Стрижов.

Дальше – дело техники. Жертве звонит якобы работник банка и пытается вытянуть нужную ему информацию. 

Другой способ тоже связан с торговлей в сети. Но в этот раз мошенники пытаются обмануть не продавцов, а покупателей. Украинцам предлагают приобрести какой-нибудь товар с огромной скидкой.

"Способ основан на человеческой жадности. Есть особо популярные товары: стиральные машины, телевизоры, мобильные телефоны. И вот если в среднем по рынку товар стоит, условно, тысячу гривен, отправляется какой‑то сайт, который продает за 800 гривен. Но продается по предпродаже. Вы переводите деньги и остаетесь ни с чем", – расскзазывает Стрижов.

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Еще одна афера поражает своей наглостью. Мошенники маскируются под знакомых, копируют их страницы в соцсетях и умоляют о финансовой помощи. Эксперт по интернет-безопасности Александр Бондарь временно перевоплотился в преступника, чтобы проверить действенность метода.

"Мы берем много человек – большое количество – и пишем всем. Задача – в кого‑то попасть и ввести в заблуждение. Человек, когда получает сообщение, видит прежде всего фото профиля", – рассказывает Бондарь.

При этом вернуть свои кровные, как и поймать мошенника, очень сложно, предупреждают специалисты. Поэтому лучший способ уберечь деньги – не терять бдительности.

Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались, как телефонные мошенники вымогают деньги у украинцев и что с этим делать. 

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Тег интернет, мошенники, аферисты, покупки в сети, схемы

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Сегодня

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