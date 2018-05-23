Что изменится для украинцев этим летом: отказ от мелочи и новая медицина

Летом украинцев ждет очередной этап медицинской реформы — с июля официально заработает новый порядок предоставления первичной медицинской помощи и правила финансирования медучреждений. Кроме того, правительство обещает расширить список препаратов, которые подпадают под действие программы "Доступные лекарства", а Национальный банк — отказаться от выпуска новых мелких монет.

Медицинский ноль

Официально медреформа, которая позволяет выбрать терапевта или педиатра независимо от места проживания, стартовала 2 апреля, и сегодня договоры с врачами подписало больше 4 млн украинцев. Но на полную мощность она заработает, когда вступят в силу два приказа Минздрава. 1 июля начнут действовать новые правила финансирования медучреждений — Национальная служба здоровья будет перечислять им деньги уже за оказанные услуги пациентам. Оплачиваться они будут по утвержденным в апреле тарифам: за ребенка до пяти лет доктору обещают 1480 грн в год, за взрослого человека (с 18 до 44 лет) — 370 грн, а за пожилых людей (старше 65 лет) — 740 грн.

С июля заработает и конкретный перечень услуг "первички". Врач должен будет измерять давление, отслеживать общее состояние сердечно-сосудистой системы и индекс массы тела. Также он будет обращать особое внимание на симптомы нескольких заболеваний, которые в Минздраве признаны приоритетными (сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, онкозаболевания молочной железы, простаты и кишечника). Заработает и точный список бесплатных анализов для пациентов (на общий холестерин, глюкозу крови, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и беременность).

Еще одно изменение в июле ожидает программу "Доступные лекарства", по которой украинцы могут за бюджетные деньги получить медикаменты от сахарного диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний. Перечень доступных по программе лекарств расширят на четыре препарата, которые используются до и после операций по пересадке органов. При этом эти лекарства недешевые — их цена начинается от 400 грн за упаковку, а одно из наименований отсутствует в аптеках столицы.

Копейки и ID

В июле Нацбанк займется оптимизацией рынка мелочи — с первого числа прекратится выпуск монет номиналом 1, 2 , 5 и 25 копеек. НБУ должен обеспечить, чтобы мелочь у украинцев принимали без каких-либо ограничений и, в случае если в кассе магазина есть мелкие монеты, выдавали ими сдачу. В противном случае начнут действовать правила округления: в сторону уменьшения, если сумма заканчивается на 1—4 коп., и в сторону увеличения, если она заканчивается на 5—9 коп.

С 1 июня миграционная служба будет выдавать удостоверение на постоянное проживание в Украине иностранцам и лицам без гражданства в форме ID-карточки с бесконтактным электронным чипом. На чип будут заносить биометрические данные, фотографию человека и его оцифрованную подпись. Срок действия карточки составит 10 лет. При этом удостоверения старого образца, которые выдали до 1 июня, также будут действительными до истечения своего срока.

Также этим летом профильные госорганы планируют начать поэтапное отключение аналогового телевизионного вещания. Это решение переносили уже несколько раз, и теперь оно запланировано на 1 июля этого года. Первый в очереди на отключение — столичный регион. Аналоговое телевидение собирались отключать с 30 марта этого года, ранее это предполагалось сделать с 31 декабря прошлого года.