Что поменяет медреформа: трансляция интервью с главой Нацслужбы здоровья

31 июля 2018 года в 16.00 в гостях у сайта "Сегодня" руководитель недавно созданной Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

После запуска медицинской реформы в Украине зарплата врача зависит от того, сколько пациентов с ним подписали декларацию. Базовый тариф за человека – 370 грн в год. За детей и пожилых – в два-три раза больше. Этот принцип оплаты работы медиков называется "деньги ходят за пациентами". Чем больше врач обслуживает пациентов, тем больше он получит денег. Выплатами занимается Национальная служба здоровья.

Первые деньги по новой системе врачи и медучреждения получили 13 июля. Пока реформа коснулась только врачей первички – терапевтов, семейных врачей и педиатров. В будущем она затронет всю медицину. На каждую медицинскую услугу в Минздраве рассчитают тариф. Часть медуслуг покроет государство. Около 20% услуг врачей станет официально платной.

Что ждет пациентов и врачей с 2019 года? Будут ли закрывать украинские больницы? Что будет с теми, кто не подписал декларацию с врачом? На эти и другие вопросы "Сегодня" в прямом эфире отвечает Олег Петренко, руководитель Национальной службы здоровья Украины.

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