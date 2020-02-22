Чтобы стать частным детективом, придется учиться: детали законопроекта

Работа частных детективов в Украине законно практически не регулируется. Но это не значит, что детективов в стране нет — они есть, а их услуги весьма востребованы. Верховная Рада решила восполнить этот пробел: в парламенте зарегистрирован законопроект, который упорядочивает работу частных детективов, наделяет их правами, а также предусматривает ряд обязанностей.

В первую очередь, регулировать деятельность частных детективов предлагают Министерству внутренних дел. Оно будет:

обеспечивать обучение частных детективов и повышение их квалификации;

определять порядок прохождения обучения тех, кто решил стать частным детективом, а также определять перечень необходимых для этого документов;

выдавать свидетельства о праве заниматься частной детективной деятельностью и прекращать их действие;

формировать и вести Единый реестр субъектов частной детективной деятельности;

осуществлять контроль за деятельностью частных детективов и за тем, как они придерживаются законодательных норм.

Исходя из этого списка, получается, что стать частным детективом будет не так и просто: нужно будет обратиться в МВД, пройти обучение, и лишь потом — получить лицензию.

Реклама

Стать детективом, согласно закопроекту, может только гражданин Украины с полным высшим юридическим образованием или же образованием по специальности "правоохранительная деятельность". Также нужно будет иметь стаж работы в сфере права или правоохранительной деятельности не менее 3 лет.

Не сможет стать детективом человек, у которого есть непогашенная или не снятая судимость за уголовное правонарушение, а также тот, кого суд признал недееспособным, или человек с ограниченной дееспособностью, состоящий на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях.

Подробнее о будущем наших Шерлоков и Пинкертонов читайте в материале "В Раде готовят закон о частных детективах: смогут ли они следить за вами".

По данным Всеукраинской ассоциации частных детективов, в стране официально зарегистрированы более 50 предприятий, которые оказывают частные детективные услуги. Все работают согласно Классификатору видов экономической деятельности, в котором указана такая услуга, как "проведение расследований". Но из-за того, что эта деятельность не регулируется, привлечь детектива к ответственности очень сложно – а ведь они могут оказаться мошенниками, или и вовсе начать шантажировать заказчика.

И тем не менее, услуги частных детективов становятся все популярнее в Украине. Их сфера – поиск похищенных ценностей, автомобилей и даже пропавших без вести людей:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама