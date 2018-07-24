Дата захвата Крымского ханства официально объявлена в России памятной

Государственная Дума РФ приняла решение объявить памятной датой 19 апреля – день, когда в 1783 году Екатерина II аннексировала Крымское ханство

Закон был принят в третьем, окончательном чтении. Официальное название нового праздника – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Инициаторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства… и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", – гласит пояснительная записка к законопроекту.

"Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом. Его итоги показали, что большинство жителей Крыма поддерживают воссоединение Крыма с Россией", – заключают его авторы.

Ранее стало известно со слов президента России Владимира Путина, что окончательное решение об аннексии Крыма он принял в ночь на 23 февраля 2014 года, на узком совещании с высшими должностными лицами РФ.

Вскоре после этого поступили заявления посольств США и Германии в Украине о том, что в глазах официальных Вашингтона и Берлина Крым был и остается украинской территорией.