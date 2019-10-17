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Давили на бизнес: сотрудниками СБУ займется Госбюро расследований

17 октября, 14:17

Внутренняя проверка установила отдельные правонарушения сотрудников СБУ

/ Фото: Getty Images

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, который ранее презентовал главные направления реформирования спецслужбы, передал в Государственное бюро расследований результаты внутренней проверки, касающейся давления, которое осуществляли сотрудники СБУ на бизнес. Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook.

"Все должны понять неотвратимость наказания: Баканов передал материалы внутренней проверки СБУ в правоохранительные органы", – отметили в СБУ.

Как сообщается, проверка установила отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение осмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований.

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В ГБР также направлены результаты служебной проверки незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу), в Национальное агентство предотвращения коррупции – материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подрабатывали" по совместительству.

В СБУ также прошла проверка обоснованности получения служебного жилья, по результатам которой уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР.

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"И это не полный перечень правонарушений, выявленных во время проверки. В целом в СБУ проведено 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 человек приняты управленческие меры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несколько сотрудников СБУ, в том числе чиновников, находятся под следствием.

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

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СБУ ГБР Баканов

Источник: Сегодня

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