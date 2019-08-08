"Делать добро приятно и интересно": в конкурсе "Карта добрых дел" появились новые победители

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова продолжает подводить итоги конкурса "Карта Добрых дел", который призывает людей делать добро. Это игра для детей и взрослых, для участия в ней необходимо совершать добрые дела и смело рассказывать о них всему миру.

Очередной победительницей конкурса стала Евгения Девятова из Бахмута. О "Карте добрых дел" Женя узнала в оздоровительном центре "Перлина Донеччини", куда приезжала отдыхать в рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Девушка получила карту от сотрудника Фонда и сразу же начала выполнять задания.

"Начала делать то, что можно было в условиях лагеря: звонила родным, делилась конфетами с друзьями, кормила котят. Потом приехала домой и стала выполнять остальные добрые дела", – рассказывает Женя.

Мама участницы, Оксана Васильевна, рассказала, что была приятно удивлена поступками дочери:

"Она у меня очень добрая и отзывчивая девочка, но все равно я удивилась, когда она стала подбирать мусор на улице и наводить порядок в подъезде. Потом дочь спросила меня, что такое макулатура, и собрала в доме все старые газеты и журналы, а потом отнесла их в пункт приема. Спросила у дочери в чем дело, она рассказала о "Карте добрых дел". Это очень классный конкурс, спасибо Фонду Ринату Ахметову за него".

На днях Женя выполнила все 22 добрых дела из карты и стала победительницей конкурса. За свою доброту девочка получит призы от Фонда Рината Ахметова: блокнот, ручку, браслет, селфи-палку и портативную аудиоколонку.

"Делать добро приятно и интересно. Поэтому я рассказала о конкурсе "Карта добрых дел" своим подругам. Они уже начали выполнять задания", – сказала Евгения.

"Фонд Рината Ахметова ежедневно делает добрые дела и спасает человеческие жизни. Объявив конкурс, мы вовлекали в эстафету хороших поступков сотни людей. Судя по откликам, детям очень понравился этот челлендж. Поэтому мы его продлили до осени", – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

Как появилась "Карта добрых дел"

Во время общения с ребятами из детских домов семейного типа (ДДСТ) психологи Фонда предложили нарисовать на ватмане их представление о том, как выглядит добро в повседневной жизни. Потом совершить все то, что они нарисовали: накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице... Идеи детей были объединены в "Карту добрых дел". Чтобы каждый мог взять ее в руки и найти свой путь к добру.

Как принять участие в конкурсе

Ты помогаешь людям и хочешь сделать мир вокруг себя лучше и добрее? Покажи другим, что это делать просто! Фонд Рината Ахметова начинает конкурс #МояКартаДобрыхДел.

Делай добрые дела и получай призы, главный из которых – блютуз-колонка.

Шаг 1. Поделись этой публикацией с друзьями.

Шаг 2. Сделай доброе дело. Например, обними близкого человека и скажи, что ты его любишь. Или похвали друга. Сними это на фото или видео. Размести на своей странице с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

Шаг 3. Получи от нас "Карту добрых дел", в которой ты сможешь отмечать свои добрые дела.

Шаг 4. Сделай 10 хороших поступков, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И первые призы (блокнот, ручка и браслет, на котором написано "Я делаю добрые дела") уже ждут тебя!

Шаг 5. Сделай еще 5 добрых дел, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И получай приз – селфи-палку.

Шаг 6. Для самых азартных участников! Суперприз конкурса – блютуз-колонку – получит тот, кто сделает 22 добрых дела, указанных на "Карте добрых дел"! Не забывай ставить хештеги в своих публикациях!

Стать участником конкурса может каждый.

Давайте делать добро вместе!

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