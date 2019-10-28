Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку

/ Фото: stocksnap.io

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В Ужгороде суд арестовал двух подозреваемых в закупке и сбыте фальшивых денег. По данным прокуратуры области, вскоре должно состояться еще одно заседание, на котором изберут меру пресечения их сообщнице.

Подробности сайту "Сегодня" рассказала спикер Закарпатской облпрокуратуры Марина Безега.

"Один из подозреваемых, житель Мукачево, был задержан во время оперативной закупки фальшивых денег. По сути, он сбыл фальшивки правоохранителю. А второго подозреваемого задержали, когда он отправлял очередную партию своего товара автобусом. У подозреваемых были изъяты крупные суммы в долларовом и гривневом эквиваленте, также при обыске были обнаружены фальшивые евро", – рассказала нам Марина Безега.

По данным прокуратуры, роль женщины была в том, что она подыскивала клиентов на фальшивые деньги.

"Они наладили такую схему сбыта, которая предполагала цену за фальшивки в размере 50% от их номинала. Деньги отправляли клиентам рейсовыми автобусами после полного расчета за свой товар", – сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, открыто уголовное производство по статье "Скупка, перевозка, пересылка поддельных денег". Если вину подозреваемых докажут в суде, то им грозит до 10 лет тюрьмы. В прокуратуре уточняют, что правоохранители устанавливают источник, где группировка брала фальшивые доллары, а вот поддельные купюры номиналом 200 и 500 гривен один из фигурантов, по версии следствия, штамповал сам.

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По данным Генеральной прокуратуры, за 9 месяцев 2019 года силовики выявили 635 фактов сбыта фальшивок. В шести случаях орудовали целые преступные группировки, в 13 случаях – лица, которые ранее совершали уголовные преступления.

По данным Госреестра судебных решений, с начала годы суды вынесли чуть больше 100 приговоров и фальшивомонетчикам, и тем, кто сбывал поддельные купюры. Немало вердиктов вынесено судами именно Закарпатской области. Как оказалось, некоторые из подсудимых угодили за решетку из-за собственной жадности. Например, нынешним летом судья Свалявского райсуда Закарпатья приговорила к трем годам тюрьмы гражданина, который нашел кошелек с 300 долларами и попытался их сбыть. В обменном пункте валют ему отказали, потому как сразу выявили подделку, но это не остановило мужчину. Фальшивыми долларами он рассчитался в одной из гостиниц Закарпатья, после чего был разоблачен. В итоге суд приговорил его к трем годам тюрьмы условного срока.

В то же время, в госреестре судебных решений немало вердиктов, где фигурантами уголовных дел стали жертвы фальшивомонетчиков. Обманутые люди не захотели терять деньги и на свой страх и риск попытались сбыть фальшивки, но также были разоблачены.

Как отличить подделку

Отличить подделку от настоящих денег возможно, если следовать нескольким нехитрым правилам. В НБУ уточняют, что дельцы часто подделывают купюры номиналом в 500 грн.

"Но под разными углами падения света на банкноту число 500 на настоящей купюре слегка меняет цвет", – говорят специалисты НБУ.

Это же правило касается и купюр номиналом в 200 гривен – цвет номинала на лицевой стороне банкноты должен меняться, если рассматривать ее под разными углами зрения.

Реже, но тоже подделывают купюру номиналом в 100 гривен. Чтобы выявить фальшивку, банкиры советуют обратить внимание на водяные знаки. При дневном освещении они должны хорошо просматриваться.

Самой популярной валютной купюрой у фальшивомонетчиков является 100 долларов. Банкиры также советуют обращать внимание на цифру 100 – под разными углами зрения цвет этой цифры должен меняться с зеленого на темно-фиолетовый.

Напомним, по данным НБУ, в Украине все чаще стали выявлять поддлельные купюры номиналом в 500 грн. Банкиры уточняют, что в некоторых случаях дельцы научились имитировать ультрафиолетовую печать.

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