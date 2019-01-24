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Приговор Януковичу по делу о госизмене: онлайн-трансляция из зала суда

Сегодня, 09:00

Зачитывание приговора может затянуться, поскольку дело насчитывает около сотни томов

Приговор Януковичу по делу о госизмене: онлайн-трансляция из зала суда Украина Зачитывание приговора может затянуться, поскольку дело насчитывает около сотни томов

В Оболонском райсуде Киева в четверг, 24 января, в 9 часов утра началось зачитывание приговора по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. До этого суд находился в совещательной комнате, где проходило написание приговора.

Ранее адвокаты Януковича просили дождаться, пока тому сделают операцию в Израиле, и он сможет выйти на видеосвязь. Но суд не увидел в предоставленных защитой документах веской причины, почему беглый экс-президент не может выйти на видеосвязь, ведь таковая возможность предоставлялась ему минимум четыре раза – два раза в октябре 2018 года, затем в ноябре и в начале декабря 2018 года.  

Как сообщила накануне пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, судья будет оглашать решение суда полностью, а не только вступительную и резолютивную части.

В то же время она не уверена, что удастся закончить с приговором в течение дня, 24 января, поскольку объем материалом очень большой.

Всего в деле беглого экс-президента Виктора Януковича насчитывается около 100 томов, прошло 90 судебных заседаний.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что, если Януковича признают виновным, то отберут все. Пока экс-гаранта не могут достать в России, но у обвинительного приговора есть и другой любопытный момент – конфискация всего имущества.

Как известно, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

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