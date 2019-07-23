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Дело о сокрытии доходов: суд отпустил под личное обязательство экс-губернатора

23 июля, 11:50

Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал данные о недвижимости и доходах

Суд принял решение
Суд принял решение. Фото: Pixabay

Следственный судья Соломенского районного суда Киева избрал 19 июля меру пресечения в виде личного обязательства бывшему руководителю одной из областных государственных администраций, который подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"При применении меры пресечения следственный судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, определив подозреваемому процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины, в частности прибывать к детективу, прокурору, в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, информировать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы, воздерживаться от общения, которое касается обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей", – говорится в сообщении.

В САП напомнили, что чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят Верховную Раду поддержать поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект по Высшему антикоррупционному суду.

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Тег суд, декларирование, САП

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