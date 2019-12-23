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Дело Шеремета: Антоненко выступит с речью

23 декабря, 06:30

Игорь Серов

Накануне суда музыкант занимается спортом и верит в свою победу

/ Фото: Getty Images

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Подозреваемый в причастности к убийству Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко в понедельник намерен выступить с речью в апелляционном суде в свою защиту. На заседании будет обжаловаться мера пресечения – защита Антоненко считает его арест незаконным. Об этом нам сообщил один из адвокатов подозреваемого – Станислав Кулик.

Сейчас Антоненко находится в изоляторе временного содержания, где его на днях проведал другой адвокат – Константин Татарченко.

"Заседание назначено на 13:20. Что касается пребывания Антоненко в изоляторе, то Андрей держится молодцом. Верит в свою победу, абсолютно никакой вины за собой не чувствует. Думаю, что он выйдет очень скоро", – сказал нам Татарченко.

По словам адвоката, Антоненко усиленно занимается спортом, делая в ИВС комплекс физических упражнений.

Напомним, по версии следствия Андрей Антоненко является организатором убийства Павла Шеремета, кроме того – изготовил взрывчатку, которая позже была заложена под автомобиль Шеремета.

"Антоненко А.С. для совершения в составе организованной группы совместных преступных действий подыскал и привлек жительницу Киева Кузьменко Юлию Леонидовну, 05.11.1979 г.р., и военнослужащую по контракту Дугарь Яну Сергеевну, 22.11.1993 г.р., и не установленных досудебным расследованием лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", – так следствие объясняет мотив преступления.

Незадолго до задержания Антоненко прокомментировал ситуацию прессе. Он заявил, что не помнит, где был в день убийства Павла Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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