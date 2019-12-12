Музыкант-воин и автор гимна ССО: чем известен фигурант "дела Шеремета" Андрей Антоненко

Фото: страница Андрея Антоненко в Facebook

Днем 12 декабря стало известно о задержании украинского музыканта Андрея Антоненко. На своей странице в Facebook он сообщил, что ему вменяют причастность к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. В разное время участвовал в группах "Лепрозорий", ADEM, DAZ Machine, а с 2003 года выступает как сольный артист Riffmaster.

Кроме того, он известен как автор песни "Тихо пришел, тихо ушел", которая считается гимном Сил специальных операций ВСУ, сержантом которых является сам музыкант.

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Участвовал в боевых действиях на Донбассе – с 2015 приезжал на фронт как музыкант, а потом поступил на службу по контракту и, как признался в одном из интервью, "успел побывать по всей линии размежевания", включая Светлодарскую дугу.

Также систематически поддерживал бойкот украинскими артистами выступлений в стране-агрессоре, а также запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ.

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"Если бы у нас было лицензирование выступлений, я бы забирал лицензии у таких артистов и запрещал бы им выступать вообще. Поддерживаешь оккупанта – все, запрет выступать на законодательном уровне", – говорил он в интервью karabas.live в 2017 году.

На странице Антоненко в Facebook имеется множество снимков с фронта.

Также в этот же день стало известно о задержании волонтера-медика Юлии Кузьменко, которой также объявили подозрение в причастности к убийству Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Что известно об этом преступлении по прошествии трех лет, читайте в материале "Убийство Павла Шеремета: что известно сейчас" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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