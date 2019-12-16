Убийство Павла Шеремета: адвокат не исключает массовых протестов

/ Фото: УНИАН

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После задержаний и ареста троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош не исключает, что в Киеве могут начаться массовые протесты. Как заявил он сайту "Сегодня" , "общественность может прийти и спросить у представителей следствия, почему они не дают адвокату материалы для ознакомления".

"Мне не дали материалы, которые я мог бы использовать при подаче апелляции. У меня нет полного текста судебного решения. Если мне не предоставят документы, я буду вынужден объявить об общественной акции контроля", – возмущен Добош.

По его словам, вчера утром его попытки добиться материалов для ознакомления оказались безрезультатными.

"И это при том, что в группе следователей – 45 человек", – сказал нам Добош.

Денис Ломанов, адвокат подозреваемой медсестры Яны Дугарь, , сообщил нам, что в понедельник вечером подал апелляцию на арест.

"Когда она будет рассматриваться, пока не знаем. Что касается Яны, то она соблюдает условия домашнего ареста, находится в Днепропетровской области. В решении суда не сказано о ношении браслета, поэтому Яна без него", – сказал нам Ломанов.

Напомним, накануне правоохранители задержали троих подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Среди них музыкант Андрей Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь.

Подробно о расследовании одного из самых громких дел читайте в нашей спецтеме – Расследование убийства Павла Шеремета.

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