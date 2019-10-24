День ООН в Украине и важные заседания Конституционного суда: топ-темы дня

Четверг, 24 октября, будет насыщенным политическими и социально-значимыми событиями

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В четверг, 24 октября, украинская пресса будет следить сразу за несколькими событиями, которые получат свое развитие в течение дня.

Президент Зеленский завершает рабочий визит в Японию. Проведены ряд встреч и двусторонних переговоров на высшем уровне.

Большая палата Конституционного Суда Украины в форме устного производства начнет рассмотрение дел о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады), о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (о законодательной инициативе народа)

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Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров расскажет о функционировании цифровых удостоверений водителя и виртуальных номерных знаков.

В Минспорта состоится презентация проекта Стратегии развития молодежной политики до 2030 года. В мероприятии примет участие замминистра молодежи и спорта Украины Александр Ярема.

Состоится празднование Дня ООН в Украине. Организатор: Организация Объединенных Наций в Украине. Главная событием нынешнего празднования станет открытие масштабной фотовыставки и видео "Будь на волне перемен" ("Be the Change"), в которой приняли участие 18 украинских звезд.

О том, какими были итоги среды, 23 октября, читайте на сайте "Сегодня" в информационно-аналитическом обзоре.

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