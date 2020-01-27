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Денег на больницы может не хватить: врачи рассказали о последствиях для пациентов

27 января, 15:53

Виталий Андроник

72 млрд грн - это в три раза меньше, чем положено по закону

Фото: Yuri DYACHYSHYN / AFP

Фото: Yuri DYACHYSHYN / AFP / Фото: AFP

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На оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП. Об этом говорится в законе о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания.

Может возникнуть ситуация, когда бюджет будет не в состоянии оплатить услуги, оказанные больницей населению, в полном объеме, прогнозирует Роман Левицкий, директор Киевского областного центра пластической хирургии.

"Это приведет к задолженности перед больницами, которые по закону не могут отказать в медицинской помощи населению. А это, в свою очередь, приведет к задолженности больниц перед коммунальными службами. Поэтому не исключено, что что некоторые медучреждения будут просить "добровольные взносы" с пациентов", – отметил Левицкий.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "На медреформу выделили в три раза меньше, чем нужно: хватит ли денег на лечение украинцев" .

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье задержали медика, который требовал взятку за оформление инвалидности.

Новости "Сегодня" также рассказывали о громком скандале с главврачом в Тернопольской области. Подробности – в сюжете.

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медицина больницы лечение медреформа

Источник: Сегодня

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