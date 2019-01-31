Денисова анонсировала передачу осужденных украинцев с оккупированного Донбасса
Омбудсмен попросила Фриша способствовать предоставлению политзаключенному Грибу медицинской помощи
В первую неделю февраля ожидается очередное перемещение с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, осужденных до 2014 года.
Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, она встретилась с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем и обсудила с ним работу гуманитарной подгруппы ТКГ по освобождению и обмену заложниками и лицами, которых незаконно удерживают на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.
"Возможности обмена остаются одним из главных вопросов. Поэтому мы с г-ном Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", – отметила Денисова.
Кроме того, она обратилась к координатору ОБСЕ по поводу политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в РФ и судят по сфабрикованным обвинениям.
"Выразили свою обеспокоенность и просьбу способствовать предоставлению заключенному гражданину Украины неотложной медицинской помощи, ведь состояние парня сверхкритическое", - добавила омбудсмен.
"Тони Фриш пообещал мне обратиться к представителям МККК, чтобы они посетили узника Кремля и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения (Грибу)", – сообщила Денисова.
Напомним, в начале декабря 2018 года из временно оккупированного Луганска на подконтрольную Украине территорию были перемещены 42 заключенных.
Между тем, Киев не раз призывал Москву к обмену заложниками – и через российского омбудсмена, и через представителя РФ на переговорах в Минске. Украинская сторона предлагала Москве 36 россиян. Кроме того, в августе Украина сделала России новое предложение по заложникам – Киев предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Но ответа не последовало.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Денисова анонсировала передачу осужденных украинцев с оккупированного Донбасса". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Драка заключенных в винницкой тюрьме закончилась убийством
Конфликт случился между 32-летним и 29-летним заключенными, в драке погиб младший из них
Харьковские заключенные взялись делать товары для детворы
За изготовление санок взялись заключенные Диканевской колонии №12
Боевики на Донбассе передали Украине 13 осужденных
Заключенные получили приговоры еще до военной агрессии России на востоке Украины
В украинские тюрьмы из оккупированного Луганска вывезли десятки осужденных
Заключенные, которые получили сроки до 2014 года, были переведены в тюрьмы на подконтрольные Украине территории