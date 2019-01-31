Денисова анонсировала передачу осужденных украинцев с оккупированного Донбасса

Омбудсмен попросила Фриша способствовать предоставлению политзаключенному Грибу медицинской помощи

Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Денисова анонсировала передачу осужденных украинцев с оккупированного Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/341/da1/5c5341da1d19e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/341/da1/5c5341da1d19e.jpg 2019-01-31T20:49:00+02:00 Украина Омбудсмен попросила Фриша способствовать предоставлению политзаключенному Грибу медицинской помощи

В первую неделю февраля ожидается очередное перемещение с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, осужденных до 2014 года.

Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, она встретилась с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем и обсудила с ним работу гуманитарной подгруппы ТКГ по освобождению и обмену заложниками и лицами, которых незаконно удерживают на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

"Возможности обмена остаются одним из главных вопросов. Поэтому мы с г-ном Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", – отметила Денисова.

Кроме того, она обратилась к координатору ОБСЕ по поводу политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в РФ и судят по сфабрикованным обвинениям.

"Выразили свою обеспокоенность и просьбу способствовать предоставлению заключенному гражданину Украины неотложной медицинской помощи, ведь состояние парня сверхкритическое", - добавила омбудсмен.

"Тони Фриш пообещал мне обратиться к представителям МККК, чтобы они посетили узника Кремля и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения (Грибу)", – сообщила Денисова.

Напомним, в начале декабря 2018 года из временно оккупированного Луганска на подконтрольную Украине территорию были перемещены 42 заключенных.

Между тем, Киев не раз призывал Москву к обмену заложниками – и через российского омбудсмена, и через представителя РФ на переговорах в Минске. Украинская сторона предлагала Москве 36 россиян. Кроме того, в августе Украина сделала России новое предложение по заложникам – Киев предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Но ответа не последовало.

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