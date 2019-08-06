На днях родственники украинца забыли тревогу, что больше не смогли связаться с ним

Станислав Клых / Фото: Facebook

Денисова объяснила "исчезновение" Клыха из российской тюрьмы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%85 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%85 2019-08-06T15:48:04+03:00 Украина На днях родственники украинца забыли тревогу, что больше не смогли связаться с ним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опровергла сообщения об "исчезновении" из российской тюрьмы политзаключенного Станислав Клыха. Она написала на своей странице в Facebook, куда делся украинец.

Отметим, накануне правозащитница Татьяна Щур рассказывала, что мать Клыха последни раз общалась с сыном 20 июля по телефону. Во время следующего звонка ей ответили, что Станислав "выбыл из тюрьмы в Челябинскую тюремную больницу то ли с гипертоническим кризом, то ли с обструктивным бронхитом".

В свою очередь Денисова подтвердила, что он действительно находился в больнице.

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"Как сообщили украинскому консулу в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита. Сейчас он возвращен в пенитенциарное учреждение Челябинской области. 9 августа Станислава Клыха планирует посетить наш консул. Держу ситуацию на контроле", – написала Денисова.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Денисова сообщала об ухудшении самочувствия Клыха – он написал в письме о возможной гангрене, подозрении на рак и том, что он находится под наблюдением психиатра. Кроме того, мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках, несмотря на что, ему отказывают в медицинской помощи – спустя четыре дня в больнице Челябинска, где у него взяли анализ мочи и крови, его отправили обратно в тюрьму.

В то же время в мае узник Кремля Станислав Клых объявил голодовку. Его мать сообщила, что ее сын жалуется на холод в камере и на скверную пищу, и он принял опасное для своего здоровья решение.

Напомним, в 2014 году Станислава Клыха задержали на территории России. Украинца обвинили в участии в Чеченской войне в 1994-1995 годах и убийстве российских солдат. В мае 2016 года его признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы.

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