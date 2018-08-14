Денисова рассказала о большой проблеме для узников Кремля в Украине

Остается до сих пор нерешенным вопрос самого статуса узников Кремля, лишенных свободы незаконными формированиями на Донбассе

В Украине до сих пор остается нерешенным вопрос правового статуса граждан Украины, незаконно осужденных пророссийскими "властями" на оккупированных территориях. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова

"Остается до сих пор нерешенным вопрос самого статуса узников Кремля, лишенных свободы незаконными формированиями на Донбассе. А следовательно, и оказания материальной помощи от государства им и их родственникам. Сейчас на законодательном уровне у нас вообще не определено, кто такой политзаключенный", – написала она.

Денисова напомнила, что в апреле этого года Кабинет министров принял постановление №328, которое определяет порядок выделения средств для поддержки этой категории граждан. Однако до сих пор не создана комиссия из уполномоченных постановлением представителей министерств и ведомств, которое бы определяло адресатов помощи.

"Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации с обеспечением прав лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и органов власти РФ, а также поддержки указанных лиц и членов их семей", – написала Денисова.

Ранее сообщалось, что Великобритания требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных.

Также сообщалось, что Киев готов передать 23 россиян в обмен на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно удерживаемых в России и оккупированном Крыму украинцев.