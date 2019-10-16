В Житомире трагически погиб депутат: в полиции назвали причину

Валерию Горбу было 39 лет

Фото из открытых источников

Сегодня при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского городского совета Валерий Горб. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

"В возрасте 39 лет при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского городского совета седьмого созыва Валерий Горб", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что Горб погиб из-за неисправной "болгарки", которой он работал у себя дома.

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"У болгарки лопнул диск, Валерий получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

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Валерий Горб родился 10 апреля 1980 года в селе Нагоряны Овручского района Житомирской области. В 2016 году окончил Житомирский национальный агроэкологический университет. С 2015 года – депутат Житомирского городского совета седьмого созыва. В 2017-2019 годах Горб был директором КП "Центр инвестиций" Житомирского городского совета.

Ранее "Сегодня" писали о гибели координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа от партии "Народный фронт" Дмитрий Тымчука. Тело нардепа было найдено у него же дома со смертельным огнестрельным ранением в голову.

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