Был в квартире не один: все подробности гибели Дмитрия Тымчука

19 июля в Киеве трагически погиб координатор группы "Информационное сопротивление"

Фото: "Сегодня".

В среду, 19 июня, стало известно, что в Киеве погиб координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко.

"Час назад у себя дома найден со смертельным огнестрельным ранением в голову патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Изучаются все возможные версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины. Нам всем тебя будет очень не хватать ...", – написал Геращенко.

Позже информацию подтвердил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Погиб наш друг, великий украинский патриот Дмитрий Тымчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память", – написал Яценюк на своей страничке в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на гибель Тымчука, выразив соболезнования родным и близким покойного. Как отметили в Администрации президента, нардеп надежно держал фронт информационной войны против агрессора.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", – говорится в сообщении.

Перед закрытием пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты Украины почтили минутой молчания память своего коллеги.

"Мы знали его как большого украинского патриота, подполковника запаса, координатора группы "Информационное сопротивление", которая с 2014 года очень много сделала для освещения правды о российской агрессии в Украине", – сказал по этому поводу спикер Рады Андрей Парубий.

Что касается причин гибели Тымчука, то помощнику главы Госпогранслужбы Украины Олегу Слободяну показалась маловероятной "случайная" версия гибели народного депутата от "Народного фронта" . Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что погибший был профессиональным военным и вообще не употреблял спиртное.

"Нам будет тебя не хватать", – резюмировал Слободян.

В Верховной Раде также никто не верит, что смерть народного депутата Дмитрия Тымчука произошла по причине неосторожного обращения с оружием. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" коллега нардепа по парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне Александр Бригинец, это "зачистка" тех, кто много знает о войне.

"Мы сами в шоке. Никто не верит в то, что это была ошибка при чистке оружия. Опытный офицер не мог сделать такую фатальную ошибку. Если послушать то, что говорится в кулуарах – так это немного другая "чистка". "Зачистка" тех, кто много знает о войне, об оккупации России. Что время "Информационного сопротивления" прошло, а пришло время компромисса. И те, кто стоял у истоков и во главе этого "Информационного сопротивления", будут исчезать тем или иным способом", – сказал Бригинец.

По словам Бригинца, самая распространенная версия произошедшего – действия России или приближенных к России сил.

"Безусловно, Дмитрий сделал очень многое для Украины. Он был настоящим патриотом. Человеком, который активно боролся с Россией, очень много делал для того, чтобы люди знали и понимали, что делается на фронте, что делается за линией фронта. Его роль невозможно переоценить. И то, что "Информационное сопротивление" стало мешать, как и сам Дмитрий – факт. Поэтому в случайность мало кто верит. Все говорят, что это действия России, или приближенных к России сил с целью зачистки информационного сопротивления в Украине", – сказал Бригинец.

Между тем, в полиции назвали три версии гибели Тымчука. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, предварительна версия смерти – огнестрельное ранение головы.

"Есть ряд рабочих версий, среди которых – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также версия криминального характера",– подчеркнул Князев.

"В квартире в момент совершения правонарушения он (Тымчук. – Ред. ) был не один, поэтому сейчас собираются показания гражданки, присутствовавшей в это время в квартире, а также соседей. Вся остальная информация будет предоставлена после того, как будет закончен осмотр места происшествия и трупа судебным медиком и экспертами", – добавил председатель Национальной полиции.

Дмитрию Тымчуку было 46 лет. Военный и политический журналист, подполковник запаса, депутат Верховной рады Украины VIII созыва от "Народного фронта". С марта 2014 года Дмитрий Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Кремля Российской Федерацией и события на Донбассе.

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