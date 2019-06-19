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Был в квартире не один: все подробности гибели Дмитрия Тымчука

19 июня, 15:42

19 июля в Киеве трагически погиб координатор группы "Информационное сопротивление"

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня".

В среду, 19 июня, стало известно, что в Киеве погиб координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко.  

"Час назад у себя дома найден со смертельным огнестрельным ранением в голову патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Изучаются все возможные версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины. Нам всем тебя будет очень не хватать ...", – написал Геращенко.

Позже информацию подтвердил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Погиб наш друг, великий украинский патриот Дмитрий Тымчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память", – написал Яценюк на своей страничке в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на гибель Тымчука, выразив соболезнования родным и близким покойного. Как отметили в Администрации президента, нардеп надежно держал фронт информационной войны против агрессора.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", – говорится в сообщении.

Перед закрытием пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты Украины почтили минутой молчания память своего коллеги.

"Мы знали его как большого украинского патриота, подполковника запаса, координатора группы "Информационное сопротивление", которая с 2014 года очень много сделала для освещения правды о российской агрессии в Украине", – сказал по этому поводу спикер Рады Андрей Парубий.

Что касается причин гибели Тымчука, то помощнику главы Госпогранслужбы Украины Олегу Слободяну показалась маловероятной "случайная" версия гибели народного депутата от "Народного фронта" Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что погибший был профессиональным военным и вообще не употреблял спиртное.

"Нам будет тебя не хватать", – резюмировал Слободян.

В Верховной Раде также никто не верит, что смерть народного депутата Дмитрия Тымчука произошла по причине неосторожного обращения с оружием. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" коллега нардепа по парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне Александр Бригинец, это "зачистка" тех, кто много знает о войне.

"Мы сами в шоке. Никто не верит в то, что это была ошибка при чистке оружия. Опытный офицер не мог сделать такую фатальную ошибку. Если послушать то, что говорится в кулуарах – так это немного другая "чистка". "Зачистка" тех, кто много знает о войне, об оккупации России. Что время "Информационного сопротивления" прошло, а пришло время компромисса. И те, кто стоял у истоков и во главе этого "Информационного сопротивления", будут исчезать тем или иным способом", – сказал Бригинец.

По словам Бригинца, самая распространенная версия произошедшего – действия России или приближенных к России сил.

"Безусловно, Дмитрий сделал очень многое для Украины. Он был настоящим патриотом. Человеком, который активно боролся с Россией, очень много делал для того, чтобы люди знали и понимали, что делается на фронте, что делается за линией фронта. Его роль невозможно переоценить. И то, что  "Информационное сопротивление" стало мешать, как и сам Дмитрий – факт. Поэтому в случайность мало кто верит. Все говорят, что это действия России, или приближенных к России сил с целью зачистки информационного сопротивления в Украине", – сказал Бригинец.

Между тем,  в полиции назвали три версии гибели Тымчука. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, предварительна версия смерти – огнестрельное ранение головы.

"Есть ряд рабочих версий, среди которых – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также версия криминального характера",– подчеркнул Князев.

"В квартире в момент совершения правонарушения он (Тымчук. – Ред. ) был не один, поэтому сейчас собираются показания гражданки, присутствовавшей в это время в квартире, а также соседей. Вся остальная информация будет предоставлена после того, как будет закончен осмотр места происшествия и трупа судебным медиком и экспертами", – добавил председатель Национальной полиции.


Дмитрию Тымчуку было 46 лет. Военный и политический журналист, подполковник запаса, депутат Верховной рады Украины VIII созыва от "Народного фронта". С марта 2014 года Дмитрий Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Кремля Российской Федерацией и события на Донбассе.

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Тег гибель, Тымчук, справка сегодня

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