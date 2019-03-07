Детектор лжи: как спрос на правду превысил предложение

Вслед за бизнесменами скупать полиграфы начали силовые структуры

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Детектор лжи: как спрос на правду превысил предложение Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93c/c5c/5c793cc5c51d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93c/c5c/5c793cc5c51d7.jpg 2019-03-07T06:46:00+02:00 Украина Вслед за бизнесменами скупать полиграфы начали силовые структуры

В Украине все чаще используют полиграф или детектор лжи при приеме на работу и в расследовании преступлений. Как рассказал "Сегодня" исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов (ВАП) Владимир Ведмидь, в ближайшие годы таких проверок у нас в стране станет еще больше. Это подтверждают и данные системы госзакупок Prozorro — закупкой детекторов лжи озадачились и СБУ, и Нацполиция, и Управление госохраны (обеспечивает безопасность первых лиц государства). И хоть цена кусается — за отечественный детектор лжи придется выложить около $3 тыс. — покупают их охотно.

"Сейчас спрос на услуги полиграфологов превышает предложение, несмотря даже на постоянно растущее число полиграфологов. Профессия становится престижной, и причина этому проста — стоимость исследования на полиграфе для клиента колеблется от 1,5 до 3 тысяч гривен, то есть заработок специалиста может составлять 5—6 тыс. грн в день, — говорит Ведмидь. — Сейчас в Украине работают от 400 до 500 полиграфологов. На данный момент появилась масса вакансий".

По его словам, "детектор лжи" широко используется в бизнес-целях.

"Другими словами, с его помощью отсеиваются соискатели или сотрудники, имеющие двойные цели. Например, хотят поработать не только на работодателя, но и на его конкурентов. Работодателя интересует, передавал ли сотрудник, например, служебную информацию конкурентам. Откаты и левые заработки — это сейчас очень распространено. Такие нюансы и интересуют работодателей при формировании штата", — говорит Ведмидь.

По данным ВАП, в среднем 30—40% работодателей, требующих от соискателей проверки на полиграфе, отсеивают их после этой процедуры.

"Кстати, был случай, когда один и тот же человек проходил у нас проверку на полиграфе 4 раза! Просто проверки заказывали разные работодатели. То есть человек пришел устраиваться в одну компанию, его отправили к нам. Ответил на вопросы, работодатель ознакомился с результатами и отсеял. Так сделали и последующие работодатели после того, как ними был направлен этот же человек на проверку. Таких случаев становится все больше и больше, это уже становится тенденцией", — рассказали нам во Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

По словам Ведмидя, некоторые юристы сейчас скептически относятся к законности использования

детектора лжи:

"В инструкцию Минюста №53/5 в 2015 году были внесены изменения. Были добавлены пункты, которые дали возможность судебным экспертам-психологам использовать полиграф. С этого момента в Украине и начало активно развиваться использование полиграфа. Такая судебная экспертиза стала источником доказательств. Это означает то, что при наличии такой экспертизы суд не может не учитывать ее. Но это не означает и то, что суд становится ее заложником. В Украине активно развиваются три института судебных экспертиз — в Киеве, Одессе и Харькове. На очереди — Ровно и Львов".

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Подготовка к сеансу "вранья"

Эксперт-полиграфолог Игорь Ищук закрепляет на груди две синие силиконовые трубки-датчика, мониторящих малейшие колебания в дыхании. Они, как и другие датчики, присоединены к самому аппарату и специальному ноутбуку.

Три пальца — в датчики аппарата

На кончиках безымянного, среднего и указательного пальцев правой руки эксперт закрепляет по одному датчику в виде тряпичных лент, проверяющих пульс, — это делает результаты проверки более объективными.

На вторую руку тоже контроль

На локтевом изгибе левой руки крепится датчик, который должен выявлять изменения во время ответов. Этот датчик стал седьмым по счету. Еще один — на фото невидим, поскольку он в сиденье кресла и фиксирует все движения тела.

Проверка перед началом работы

Подключив все датчики на руки и туловище, Игорь Ищук осматривает, надежно ли они закреплены, и предупреждает, что во время вопросов и ответов лучше не шевелить ногами и руками. "Это чревато погрешностью в работе", — говорит эксперт.

Начинаем обманывать

Темой для нашего общения эксперт выбрал имена. "Ответами могут быть слова "Да", "Нет", "Не знаю". Я по очереди буду называть мужские имена. Когда назову ваше настоящее имя, то вы ответьте неправдиво", — говорит Ищук.

Соврал — и тут же уличен во лжи

После ряда вопросов Ищук спрашивает: "Ваше имя Игорь?". Я не мигнув глазом: "Нет". Эксперт тут же показывает, что линия на графике не плавная, а с одним резким поворотом. "Эта линия отличается от других, вы обманываете", — говорит Ищук.

Самозванцы: вероятность ошибки 50%

Как оказалось, в Украине уже стали появляться и непрофессиональные полиграфологи.

"Говоря о таких людях, стоит провести аналогию с непрофессиональными медиками, — говорит Владимир Ведмидь. — Результат лечения у таких специалистов прогнозируем — 40% возможного успеха, 30% получения увечий и множество смертельных случаев. Основной вопрос в нашей профессии — процент достоверности, который обеспечивает полиграфолог. Чудес не бывает. Специалист без надлежащего образования не обеспечит высокого процента достоверности. А высокий уровень колеблется между показателями от 87% до 97%. Нужно помнить, что от работы полиграфолога достаточно часто зависит судьба человека. Дилетант способен дать такой же процент достоверности, как и подброшенная вами монета при поиске ответа. В свою очередь, монета дает лишь 50% достоверности. Мой совет — при выборе специалиста обращать внимание не только на его опыт, но и на то, где он получил профильное образование. То, что он практикует 10 лет, — еще далеко не доказательство его компетентности. Бывают и врачи уважаемого возраста, но лечащие неэффективно".

Эксперты ВАП советуют проверять специалистов этой отрасли.

"Как минимум можно поискать фамилию специалиста в Едином реестре полиграфологов Украины на сайте polygraph.ua (вносит туда фамилии специалистов Ассоциация полиграфологов. — Авт.). Если его фамилии нет, то следует задуматься над тем, а почему его там нет. Не помешает и спросить об этом и самого полиграфолога. Кроме того, следует поинтересоваться, проверка пройдет с применением специального сенсора, который на профессиональном языке называется канал выявления противодействия. Это устройство, которое мониторит скрытые сокращения мышц в процессе ответов на вопросы. Другими словами, наличие такого сенсора — это доказательство того, что специалист использует современное качественное оборудование. Например, в США полиграфы без такого сенсора вообще запрещены для использования, а в Украине, к сожалению, используются", — резюмируют во Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

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Аппарат во спасение: без долгов и взяток

Проверка на полиграфе способна повлиять на дальнейшую судьбу человека. Эксперт Игорь Ищук привел пример, когда установление истины спасло конкретного человека от выплаты несуществующего огромного долга.

"После проверки на полиграфе этот человек сумел повернуть ход дела в нужном ему направлении, — рассказывает Ищук. — Предыстория дела такая: около трех лет тому назад ко мне обратилась женщина уважаемого возраста. Рассказала, что одалживала 1 миллион 400 тысяч гривен, отдала их с задержкой. После расчета ее кредиторы подали иск в суд и заявили, что на самом деле должница с ними не рассчиталась. Надеялись на то, что женщина выплатит им такую сумму еще раз. Ошибка должницы была в том, что она не забрала у своих кредиторов расписку. В итоге суд первой инстанции вынес решение взыскать с нее деньги. Средства начали взыскивать с ее зарплаты. Выходит, что несуществующий долг она должна была выплачивать до конца своих дней. Нашим заданием было установить истину — отдала ли она 1,4 млн грн или же обманывает, что, мол, рассчиталась. Ей мы задали массу узких вопросов. Например, встречалась ли она со своими кредиторами, снимала ли она деньги со счета для расчета, перевозила ли эту сумму. После прохождения теста она с полученными результатами пошла в полицейский участок. Было открыто новое уголовное производство, и к нему приобщили результаты этого исследования. В дальнейшем правоохранители предложили кредитору пройти аналогичный тест. Тот отказался, а вместо этого пришел в суд и отказался от своего иска. Сейчас женщина лишь вспоминает об этом случае как о кошмарном сне продолжительностью в несколько лет".

Наши источники в МВД также приводят пример: в годы существования УБОП областных начальников также отбирали с помощью полиграфа.

"Когда задавались вопросы о суммах взяток, показатели полиграфа, бывало, зашкаливали так, что до сих пор вспоминаем", — рассказали нам в МВД.

Суды почти не верят

В Едином госреестре судебных решений опубликованы сотни постановлений, где судьи поручали экспертам допросить подозреваемых на полиграфе. При этом судьи зачастую сами прописывают вопросы, которые обязаны задать полиграфологи. Вместе с тем есть и приговоры, где четко сказано, что суд не счел данные полиграфа веским доказательством. Пример тому — приговор от 13 июня 2017 года Якимовского райсуда Запорожской области. Как сказано в вердикте, рассматривалось дело об уклонении от алиментов. Отец ребенка заявил суду, что деньги на содержание ребенка передавал бывшей жене, делал это единоразово большими суммами в начале каждого учебного года. При этом мужчина заявил, что не требовал каких-либо расписок. Несмотря на такую его позицию, мать ребенка обратилась в суд, требуя от бывшего мужа денег. Отец ребенка решил так просто не сдаваться и по собственной инициативе прошел экспертизу у частного полиграфолога. Итоги исследования оказались в его пользу, с ними он и отправился доказывать свою правоту в суд. Там же указали на то, что исследование должно было проводиться судебными экспертами, и не приняли эти данные как доказательство. Мужчину наказали 100 часами общественных работ за уклонение от уплаты алиментов. Но при этом не лишили права обжаловать приговор. Судья отдельной строкой в приговоре указал: "Полиграф не читает мыслей, а лишь регистрирует физиологическую активность и смену ее параметров. Он выявляет не ложь, а лишь возбуждение".

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались в том, как проходит экспертиза в Украине: полиграф для педофила и квадрокоптер для ДТП.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.